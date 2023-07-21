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В Омске за незаконную перевозку мусора у нарушителя конфисковали грузовик

21 июля 2023, 03:30
Фото: Город55
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В департаменте контроля рассказали о промежуточных итогах рейдов.

В пресс-службе администрации Омска рассказали о том, как прошли последние рейды, касающиеся правил перевозки и утилизации мусора. По итогу у одного из нарушителей эвакуировали грузовую ГАЗель.

На крупной стихийной свалке по улице Доковской специалисты департамента контроля заметили омича, который сбрасывал строительный мусор в ладью, непредназначенную для этого вида отходов. Мужчина проигнорировал проверяющую группу и продолжил свою работу. Информация об этом была передана в региональное минприроды. Теперь нарушителю грозит штраф до 30 тыс рублей.

Фото: пресс-центр администрации Омска

В пресс-службе администрации Омска объяснили, что в эти контейнеры разрешается сбрасывать твердые коммунальные отходы, а строительный мусор к ним не относится. Для его вывоза нужно заключать договор со специальной организацией. Например, с ООО «Магнит».

В рамках другого рейда с ГИБДД на улице 22 Декабря сотрудники депконтроля эвакуировали грузовую ГАЗель того, кто провозил мусор без разрешительных документов.

Напомним, что юрлицам грозит штраф в 100 тыс рублей и конфискация транспортного средства за незаконную утилизацию отходов.

Прокуратура потребовала убрать нетронутые горы мусора на кладбище в Омской области
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#Алина Ясинская#Новости#Омск#Общество#Экология#Мусор#Вывоз мусора#Выброс мусора#Утилизация мусора#Штраф
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