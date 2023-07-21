В Омске за незаконную перевозку мусора у нарушителя конфисковали грузовик

На крупной стихийной свалке по улице Доковской специалисты департамента контроля заметили омича, который сбрасывал строительный мусор в ладью, непредназначенную для этого вида отходов. Мужчина проигнорировал проверяющую группу и продолжил свою работу. Информация об этом была передана в региональное минприроды. Теперь нарушителю грозит штраф до 30 тыс рублей.