В Омске «Сибирь-Инвест» построит новую многоэтажку на проспекте Карла Маркса

Posted Сегодня, 06:31
Published Сегодня, 06:31
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Updated Сегодня, 06:33
Городу55 стало известно, что в Ленинском округе собираются возводить новый многоквартирный дом. Появится многоэтажка по улице Карла Маркса, но ее точное расположение не раскрывается.
Проектная документация для строительства объекта уже получила положительное заключение экспертизы. Ее подготовкой занималось общество с ограниченной ответственностью «Форпроект». Компанией, зарегистрированной в Омске, владеет и руководит Андрей Бухтияров.
Застройщиком нового дома выступает ООО «Сибирь-Инвест». Компанию основали в Омске в 2004 году. Принадлежит «Сибирь-Инвест» Евгению Коваленко и Алле Смолиной. Последняя также занимает и должность директора в этой фирме. По итогам 2022 года выручка ООО «Сибирь-Инвест» увеличилась на 103% и составила 1,7 млн рублей. Чистая прибыль — 265 тысяч рублей (+ 780%).
Отметим, что в списке разрешений на строительство жилых домов от городской администрации нет упоминаний об этом объекте и компании «Сибирь-Инвест».
Ранее Город55 рассказывал о строительстве еще одного дома по улице Карла Маркса, 40. Речь идет об элитной многоэтажке, первые два подъезда которой сдали в конце прошлого года, а оставшиеся четыре — собираются сдать в декабре. Возводит дом в районе остановки «Хлебозавод» «Специализированный застройщик „Авант“» из Омска.