В Омске «Сибирь-Инвест» построит новую многоэтажку на проспекте Карла Маркса

Ранее Город55 рассказывал о строительстве еще одного дома по улице Карла Маркса, 40. Речь идет об элитной многоэтажке, первые два подъезда которой сдали в конце прошлого года, а оставшиеся четыре — собираются сдать в декабре. Возводит дом в районе остановки «Хлебозавод» «Специализированный застройщик „Авант“» из Омска.