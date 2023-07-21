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В Банке России объявили омичам новую величину ключевой ставки

21 июля 2023, 12:01
Фото: 1MI
21 июля 2023 года совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку на 100 б. п., до 8,50% годовых.

Инфляция должна снизиться благодаря новой денежно-кредитной политике, которая, по словам совета, ограничит масштаб отклонения инфляции вверх от цели.

Проинфляционные риски существенно усиливаются из-за ослабления рубля, которое началось в 2023 году. Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции, процесса перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков, сообщает пресс-служба Отделения Омск Банка России.

По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 5,0–6,5% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.

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#Анастасия Баянова#Банк#Инфляция#Ключевая ставка#Омск#Россия
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