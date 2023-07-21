В Банке России объявили омичам новую величину ключевой ставки

Проинфляционные риски существенно усиливаются из-за ослабления рубля, которое началось в 2023 году. Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции, процесса перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков, сообщает пресс-служба Отделения Омск Банка России.