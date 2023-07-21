В Банке России объявили омичам новую величину ключевой ставки

Posted Сегодня, 12:01
Published Сегодня, 12:01
Modified Сегодня, 12:01
Updated Сегодня, 12:01
Инфляция должна снизиться благодаря новой денежно-кредитной политике, которая, по словам совета, ограничит масштаб отклонения инфляции вверх от цели.
Проинфляционные риски существенно усиливаются из-за ослабления рубля, которое началось в 2023 году. Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции, процесса перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков, сообщает пресс-служба Отделения Омск Банка России.
По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 5,0–6,5% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.