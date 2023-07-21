Щербаков: Выставка «Пропавшие в кинохронике» популяризирует наши военные фильмы

«На выставке всегда много детей и молодежи — это прекрасный пример патриотического воспитания, которое у всех нас сейчас в приоритете. Кстати, уже осенью рядом со входом на экспозицию мы откроем выставку, посвященную военному кино, которую делаем при поддержке города», — сказал Щербаков.