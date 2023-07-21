Щербаков: Выставка «Пропавшие в кинохронике» популяризирует наши военные фильмы

Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
Modified Сегодня, 12:10
Updated Сегодня, 12:10
Посетителями за все время работы выставки стали 200 тысяч человек. Она была создана творческой мастерской «Невский баталист» совместно с киностудией «Ленфильм».
Как сообщает newizv.ru, иммерсивная выставка позволяет посетителю испытать глубокие эмоции при просмотре экспозиций. Человек не просто наблюдает за предметами, находясь за стеклом или барьером, а проходит внутри декораций. Во всех залах показаны эпизоды ВОВ, которые запечатлели советские военные корреспонденты.
«Экспозиция многослойная, она построена так, чтобы было интересно посетителям с разным уровнем подготовки», — говорит координатор творческой мастерской «Невский баталист» Маргарита Попова.
Те, кто уже посетили панораму, говорят, что это полноценное патриотическое воспитание детей без скучных и банальных лекций, через яркие образы и правильные эмоции. За эту концепцию проект был поддержан властями.
По словам гендиректора киностудии «Ленфильм» Федора Щербакова, студия сейчас на новом этапе развития: она снимает новое кино и реставрирует исторические объекты. Он рассказал, что выставка рассказывает в том числе и о фронтовиках — сотрудниках киностудии, а также популяризирует военное кино «Ленфильма».
«На выставке всегда много детей и молодежи — это прекрасный пример патриотического воспитания, которое у всех нас сейчас в приоритете. Кстати, уже осенью рядом со входом на экспозицию мы откроем выставку, посвященную военному кино, которую делаем при поддержке города», — сказал Щербаков.
Инсталляция «Пропавшие в кинохронике» открыта со вторника по воскресенье. Здесь проводятся экскурсии с аудиогидом и с экскурсоводами, а также лекции, квесты и кинопоказы. Более подробно о мероприятиях можно узнать на сайте.