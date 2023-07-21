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Российских школьников начнут обучать управлению беспилотными аппаратами

21 июля 2023, 10:43
С начала нового учебного года, с 1 сентября 2023 года, в России возможно начнут обучать школьников основам управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) в рамках уроков начальной военной подготовки.

Об этом сообщил Артем Шейкин, заместитель председателя совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, в беседе с РИА Новости.

Это предложение уже получило поддержку со стороны Министерства просвещения и Министерства обороны, пишет Общественная служба новостей.

«Инициатива была рассмотрена и поддержана, в том числе Минпросвещением. В соответствии с планами, с 1 сентября школьники будут изучать основы применения беспилотных летательных аппаратов на уроках начальной военной подготовки», — рассказал сенатор.

Такое обучение позволит молодым людям ознакомиться с передовой технологией и применением беспилотной техники в современной армии, показав, что современные вооружения включают в себя не только классические огнестрельные системы, но и передовые беспилотные аппараты.

#Ольга Земскова
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