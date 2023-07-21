Российских школьников начнут обучать управлению беспилотными аппаратами

Posted Сегодня, 10:43
Published Сегодня, 10:43
Modified Сегодня, 10:45
Updated Сегодня, 10:45
Об этом сообщил Артем Шейкин, заместитель председателя совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, в беседе с РИА Новости.
Это предложение уже получило поддержку со стороны Министерства просвещения и Министерства обороны, пишет Общественная служба новостей.
«Инициатива была рассмотрена и поддержана, в том числе Минпросвещением. В соответствии с планами, с 1 сентября школьники будут изучать основы применения беспилотных летательных аппаратов на уроках начальной военной подготовки», — рассказал сенатор.
Такое обучение позволит молодым людям ознакомиться с передовой технологией и применением беспилотной техники в современной армии, показав, что современные вооружения включают в себя не только классические огнестрельные системы, но и передовые беспилотные аппараты.