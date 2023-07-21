Ребенок за рулем питбайка попал в жуткую аварию в Омской области

В районе 89 километра трассы произошло столкновение питбайка «Racer» под управлением мальчика 2011 года рождения с автомобилем «Mitsubishi Lancer», за рулем которого была девушка 1995 года рождения. Также пострадала пассажир питбайка — 18-летняя девушка.