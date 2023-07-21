Ребенок за рулем питбайка попал в жуткую аварию в Омской области

Posted Сегодня, 09:00
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Информация о ДТП с тремя пострадавшими поступила в в дежурную часть ОМВД России по Саргатскому району вчера ночью.
В районе 89 километра трассы произошло столкновение питбайка «Racer» под управлением мальчика 2011 года рождения с автомобилем «Mitsubishi Lancer», за рулем которого была девушка 1995 года рождения. Также пострадала пассажир питбайка — 18-летняя девушка.
Пресс-служба Госавтоинспекции Омской области сообщает, что в результате ДТП водитель питбайка был госпитализирован, остальных же двух пострадавших отпустили домой после оказания необходимой помощи.
Точная причина аварии и обстоятельства произошедшего будут выявлены в ходе проверки.