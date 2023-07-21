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Помощь соседей. Новосибирский застройщик хочет закончить долгострои в Омске

21 июля 2023, 02:45
Фото: Город55
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Крупный застройщик из Новосибирска заинтересовался долгостроями в Омске

Городской депархитектуры уже провели переговоры с руководством компании.

Представители новосибирской строительной компании заинтересовались работой в Омске. ООО «Первый строительный фонд» может завершить омские долгострои. Девелопер рассматривает эту возможность, а также открытие собственного производства стройматериалов в промзонах города.

Глава омского депархитектуры Ирина Гаак пообщалась с руководством потенциального инвестора на эту тему. Директор ведомства отметила, как важно поддерживать существующие инвестпроекты и привлекать новых партнеров.

«Рынок жилищного строительства Омска наращивает потенциал, поэтому наш город привлекателен не только для местных, но и для иногородних и федеральных строительных компаний. Кроме того, новые участники рынка, пришедшие в наш город, будут привлекать к возведению капитальных объектов омских строителей, создавая новые рабочие места», — цитирует Гаак пресс-служба администрации Омска.

Таким образом также будет расти качество жилья, ведь повысится конкуренция на строительном рынке. Известно, что «Первый строительный фонд» работает в Новосибирске уже порядка 35 лет. Компания имеет несколько строительных и подрядных организаций в структуре, а также собственные заводы, где производят стройматериалы.

Ранее Город55 писал о том, что в Ленинском округе будут строить причальную стенку. Проектом займется ООО «Гидротранссервис». Компания была зарегистрирована в городе Тара (Омская область) в 2015 году, но теперь она прописана в Санкт-Петербурге.

Питерской компании одобрили строительство причала в Ленинском округе Омска
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#Алина Ясинская#Новости#Омск#Омская область#Строительство#Бизнес#Инвестор#Ирина Гаак#Долгострой#Завод
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Питерской компании одобрили строительство причала в Ленинском округе Омска
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