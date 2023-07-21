Помощь соседей. Новосибирский застройщик хочет закончить долгострои в Омске

Таким образом также будет расти качество жилья, ведь повысится конкуренция на строительном рынке. Известно, что «Первый строительный фонд» работает в Новосибирске уже порядка 35 лет. Компания имеет несколько строительных и подрядных организаций в структуре, а также собственные заводы, где производят стройматериалы.