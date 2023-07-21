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Омский «Авангард» расторг контракт с нападающим Александром Дергачевым

21 июля 2023, 06:08
Фото: ХК Авангард
Дергачев пришел в команду в 2021 году
В прошлом сезоне нападающий сыграл за команду 74 матча (регулярный чемпионат + плей-офф) и набрал 15 очков, забив 7 шайб и отдав 8 результативных передач.

Омский «Авангард» по взаимному соглашению сторон расторг контракт с 26-летним нападающим Александром Дергачевым. Об этом сообщили в социальных сетях клуба и традиционно поблагодарили хоккеиста за игру.

Дергачев играл в команде на протяжении двух сезонов. Успел также выступить за «Омские крылья», сыграв три матча. Ранее нападающий играл в СКА, «Спартаке» и «Витязе».

В прошлом сезоне нападающий сыграл за «Авангард» 74 матча (регулярный чемпионат + плей-офф) и набрал 15 очков, забив 7 шайб и отдав 8 результативных передач.

Напомним, что в ближайший понедельник, 24 июля, команда проведет открытую тренировку. Попасть на нее сможет любой желающий. Начало в 10:30 в G-Drive Арене.

«Авангард» проведет открытую тренировку для омских болельщиков
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#Евгений Игишев#Авангард#ХК Авангард#Хоккей#Нападающий#Спорт#Омск#Омская область
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