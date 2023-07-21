Омский «Авангард» расторг контракт с нападающим Александром Дергачевым

Posted Сегодня, 06:08
Published Сегодня, 06:08
Modified Сегодня, 06:10
Updated Сегодня, 06:10
Омский «Авангард» по взаимному соглашению сторон расторг контракт с 26-летним нападающим Александром Дергачевым. Об этом сообщили в социальных сетях клуба и традиционно поблагодарили хоккеиста за игру.
Дергачев играл в команде на протяжении двух сезонов. Успел также выступить за «Омские крылья», сыграв три матча. Ранее нападающий играл в СКА, «Спартаке» и «Витязе».
В прошлом сезоне нападающий сыграл за «Авангард» 74 матча (регулярный чемпионат + плей-офф) и набрал 15 очков, забив 7 шайб и отдав 8 результативных передач.
Напомним, что в ближайший понедельник, 24 июля, команда проведет открытую тренировку. Попасть на нее сможет любой желающий. Начало в 10:30 в G-Drive Арене.