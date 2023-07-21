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Омичей развезут домой на платных шаттлах после боя Шлеменко с бразильцем Оливейра

21 июля 2023, 03:57
Фото: Город55
иллюстрация
Транспорт двинется поздно вечером после турнира по десяти маршрутам.

Сегодня, 21 июля, в «G-Drive Арене» состоится турнир по ММА промоушена Shlemenko Fighting Championship (SFC-8). Гости увидят 13 поединков. Против российских спортсменов выступят бойцы Бразилии, Ливана. В главном бою сойдутся омич Александр Шлеменко и бразилец Алекс Оливейра.

Как сообщили в городском дептрансе, после этого зрителей увезут домой на автобусах-шаттлах. Транспорт к остановкам у спортивного комплекса подадут к 23:45.

Для омичей будут доступны следующие маршруты:

  • № 501 — мост им. 60-летия ВЛКСМ — ул. Заозерная — ул. Бородина — ул. Бархатовой
  • № 503 — проспект Мира — ул. Химиков — ул. 22 Апреля — поселок Ермак
  • № 506 — проспект Мира — пос. Николаевка
  • № 507 — мост им. 60-летия ВЛКСМ — ул. Заозерная — проспект Королева — ул. 25-я Северная — ул. 24-я Северная — ул. Багратиона — ул. 4-я Челюскинцев — ул. 21-я Амурская — ул. Завертяева — микрорайон Первокирпичный
  • № 513 — ул. Крупской (микрорайон «Прибрежный») — ул. Перелета — проспект Комарова — ул. 70 лет Октября — мост им. 60-летия Победы — ул. Ленина — ул. Маяковского — ул. Кирова — ул. Гашека
  • № 514 — мост им. 60-летия ВЛКСМ — ул. Красный Путь — просп. К. Маркса — ул. Маяковского — ул. Б. Хмельницкого — ул. Кирова — ул. 6-я Станционная — пос. Булатово
  • № 516 — мост им. 60-летия ВЛКСМ — ул. Красный Путь — просп. К. Маркса — ул. Лобкова — ул. 1-я Трамвайная — ул. Гуртьева — ул. 10-я Чередовая — ПО «Иртыш»
  • № 517 — ул. Крупской (микрорайон «Прибрежный») — ул. Перелета — просп. Комарова — ул. 70 лет Октября — Ленинградский мост — ул. Масленникова — ул. Б. Хмельницкого — ул. 3-я Транспортная — ул. 5-я Кордная — ул. 3-я Молодежная — МСЧ-9
  • № 518 — ул. Лукашевича — ул. Дианова — ул. 2-я Солнечная — микрорайон Рябиновка
  • № 519 — ул. Лукашевича — ул. Ватутина — ул. Перелета — просп. Комарова — ул. 70 лет Октября — ул. Дмитриева — ул. Конева — ул. 70 лет Октября — ул. 60 лет Победы — ул. Авиационная — ул. 12 Декабря — ул. Суворова — ул. Торговая — ул. Мельничная — микрорайон Ясная Поляна

На автобусах будет указано, куда именно они последуют. Как только салоны заполнятся, транспорт двинется по направлению, отметили в пресс-службе администрации Омска. Платить за проезд нужно будет также, как при обычной поездке по городу.

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#Алина Ясинская#Новости#Омск#Транспорт#Общество#Александр Шлеменко#Турнир#Бои ММА#Общественный транспорт#G-Drive Арена
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