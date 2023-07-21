Омичей развезут домой на платных шаттлах после боя Шлеменко с бразильцем Оливейра

Posted Сегодня, 03:57
Published Сегодня, 03:57
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Сегодня, 21 июля, в «G-Drive Арене» состоится турнир по ММА промоушена Shlemenko Fighting Championship (SFC-8). Гости увидят 13 поединков. Против российских спортсменов выступят бойцы Бразилии, Ливана. В главном бою сойдутся омич Александр Шлеменко и бразилец Алекс Оливейра.
Как сообщили в городском дептрансе, после этого зрителей увезут домой на автобусах-шаттлах. Транспорт к остановкам у спортивного комплекса подадут к 23:45.
Для омичей будут доступны следующие маршруты:
На автобусах будет указано, куда именно они последуют. Как только салоны заполнятся, транспорт двинется по направлению, отметили в пресс-службе администрации Омска. Платить за проезд нужно будет также, как при обычной поездке по городу.