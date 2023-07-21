Объем утечек персональных данных россиян в полгода превысил население страны

Posted Сегодня, 06:56
Published Сегодня, 06:56
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Updated Сегодня, 06:58
Как сообщает компания DLBI со ссылкой на данные Роскомнадзора, за этот период было выложено аж 188,7 миллиона записей, в то время как население страны составляет 146,4 миллиона человек, пишет Общественная служба новостей.
Данные утечки информации охватывают информацию о различных гражданах и могут находиться в разных базах данных. Основным источником таких утечек оказалась деятельность украинских хакеров, которые часто выпускают дампы баз данных систем управления сайтами.
Эксперты считают, что многие утечки произошли из-за уязвимостей в компонентах CMS, которые не были своевременно обновлены веб-сайтами, ставшими жертвами взломов. Такая ситуация заставляет обращать особое внимание на безопасность данных и необходимость принимать меры для защиты личной информации граждан.