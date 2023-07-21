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Объем утечек персональных данных россиян в полгода превысил население страны

21 июля 2023, 06:56
Количество утечек персональных данных россиян за первую половину 2023 года удивительным образом превысило численность жителей РФ.

Как сообщает компания DLBI со ссылкой на данные Роскомнадзора, за этот период было выложено аж 188,7 миллиона записей, в то время как население страны составляет 146,4 миллиона человек, пишет Общественная служба новостей.

Данные утечки информации охватывают информацию о различных гражданах и могут находиться в разных базах данных. Основным источником таких утечек оказалась деятельность украинских хакеров, которые часто выпускают дампы баз данных систем управления сайтами.

Эксперты считают, что многие утечки произошли из-за уязвимостей в компонентах CMS, которые не были своевременно обновлены веб-сайтами, ставшими жертвами взломов. Такая ситуация заставляет обращать особое внимание на безопасность данных и необходимость принимать меры для защиты личной информации граждан.

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