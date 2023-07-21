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Нижний предел призывного возраста в России не будут повышать до 21 года

21 июля 2023, 07:13
Фото: 1MI
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Новобранцев в армию продолжат набирать с 18 лет.

Депутат Госдумы Андрей Картаполов заявил, что призывной возраст срочной службы составит с 18 до 30 лет, соответствующая поправка поддержана комитетом. Новые нормы призывного возраста не коснутся осеннего призыва 2023 года, они заработают с весны 2024-го.

«Главное — то, что верхний предел — это 30 лет, нижний предел решено оставить 18 лет, потому что очень много ребят хочет пойти служить именно в 18 лет» — передает слова парламентария издание «РИА Новости».

Напомним, согласно изначальному законопроекту в 2024 году призыв должен был охватить мужчин в возрасте от 19 до 30 лет, в 2025 году — от 20 до 30 лет, а с 2025 года — от 21 года до 30 лет. Согласно новым поправкам, призывной возраст составит от 18 до 30 лет с 2024 года.

Вчера, 20 июля, в Госдуме обсуждали поправки в КоАП, которые коснуться призыва на военную службу. Согласно нововведениям, штраф за неявку в военкомат по повестке без уважительной причины увеличится до 50 тысяч рублей. Закон должен вступить в силу с 1 октября.

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#Евгений Игишев#Армия#Срочная армия#Вооруженные силы#Призыв#Военный призыв#Призывник#Общество#Госдума#Госдума РФ#Андрей Картаполов
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