Нижний предел призывного возраста в России не будут повышать до 21 года

Напомним, согласно изначальному законопроекту в 2024 году призыв должен был охватить мужчин в возрасте от 19 до 30 лет, в 2025 году — от 20 до 30 лет, а с 2025 года — от 21 года до 30 лет. Согласно новым поправкам, призывной возраст составит от 18 до 30 лет с 2024 года.