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Минстрой России разрабатывает систему специальных счетов для оплаты ЖКУ в России

21 июля 2023, 10:48
Вице-премьер Марат Хуснуллин поручил Минстройу разработать новую систему специальных счетов для оплаты жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) в стране.

По этой системе будет введено аккумулирование платежей потребителей на специальном банковском счете, что позволит повысить контроль за использованием средств и обеспечить более прозрачную оплату коммунальных ресурсов, пишет Общественная служба новостей.

Внедрение этой инициативы будет осуществлено для управляющих многоквартирными домами и поможет обеспечить более добросовестное использование средств жильцов на коммунальные нужды.

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