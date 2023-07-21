Минстрой России разрабатывает систему специальных счетов для оплаты ЖКУ в России

Posted Сегодня, 10:48
Published Сегодня, 10:48
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По этой системе будет введено аккумулирование платежей потребителей на специальном банковском счете, что позволит повысить контроль за использованием средств и обеспечить более прозрачную оплату коммунальных ресурсов, пишет Общественная служба новостей.
Внедрение этой инициативы будет осуществлено для управляющих многоквартирными домами и поможет обеспечить более добросовестное использование средств жильцов на коммунальные нужды.