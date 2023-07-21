Лейтенант полиции из Бурятии спасла тонущего ребенка

Мотькинова рассказала, что происшествие произошло 9 июня. Она услышала крик девушки на берегу реки и увидела, как мальчика уносит течение. Не раздумывая, лейтенант прыгнула в воду, доплыла до ребенка и вытащила его на берег, схватив за руку.