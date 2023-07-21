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Posted Вчера, 20:41

Published Вчера, 20:41

Modified Вчера, 22:04

Updated Вчера, 22:04

Лейтенант полиции из Бурятии спасла тонущего ребенка

21 июля 2023, 20:41
Лейтенант полиции из Бурятии спасла трехлетнего ребенка, которого унесло течением на реке Селенге. Она также помогла доставить мальчика в больницу.

Во время своего отпуска на реке Селенга лейтенант полиции Елена Мотькинова из Бурятии спасла трехлетнего малыша, которого унесло течением. История о ее подвиге была опубликована на YouTube-канале МВД Медиа, пишет 360tv.ru.

Мотькинова рассказала, что происшествие произошло 9 июня. Она услышала крик девушки на берегу реки и увидела, как мальчика уносит течение. Не раздумывая, лейтенант прыгнула в воду, доплыла до ребенка и вытащила его на берег, схватив за руку.

Ребенок наглотался воды, поэтому сотрудница полиции оказала ему первую помощь. Затем она с матерью малыша посадила их в свою машину и доставила в больницу.

«Я не считаю свой поступок героическим, потому что любой сотрудник полиции поступил бы так же», — заявила Мотькинова.

Официальный представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк подчеркнула, что руководитель ведомства Владимир Колокольцев наградил Елену Мотькинову медалью «За смелость во имя спасения».

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