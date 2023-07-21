Кровавый треугольник, ребенок за рулем и вырубленные березы. Омск сегодня

В Омской области возбуждено уголовное дело по факту убийства 52-летней женщины в Советском округе. Инцидент произошел 17 июля в доме по улице Нефтезаводская. Между героями этой истории образовался так называемый «любовный треугольник». Омичка узнала об измене 56-летнего сожителя и пошла к нему домой выяснять отношения, прихватив с собой кухонный нож. Как уточнили в УМВД РФ по Омской области, мужчина разорвал гражданский брак. В этот момент у него находилась его новая 43-летняя подруга, женщины начали ругаться.