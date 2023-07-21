Кровавый треугольник, ребенок за рулем и вырубленные березы. Омск сегодня

Posted Сегодня, 16:04
Published Сегодня, 16:04
Modified Сегодня, 16:04
Updated Сегодня, 16:04
Новость №1. Омичка вонзила нож в грудь сопернице из-за ревности к мужчине.
В Омской области возбуждено уголовное дело по факту убийства 52-летней женщины в Советском округе. Инцидент произошел 17 июля в доме по улице Нефтезаводская. Между героями этой истории образовался так называемый «любовный треугольник». Омичка узнала об измене 56-летнего сожителя и пошла к нему домой выяснять отношения, прихватив с собой кухонный нож. Как уточнили в УМВД РФ по Омской области, мужчина разорвал гражданский брак. В этот момент у него находилась его новая 43-летняя подруга, женщины начали ругаться.
Новость №2. Ребенок за рулем питбайка попал в жуткую аварию в Омской области.
Питбайк под управлением подростка попал в ДТП на автомобильной дороге «Омск-Тара». Информация о ДТП с тремя пострадавшими поступила в в дежурную часть ОМВД России по Саргатскому району вчера ночью. В районе 89 километра трассы произошло столкновение питбайка «Racer» под управлением мальчика 2011 года рождения с автомобилем «Mitsubishi Lancer», за рулем которого была девушка 1995 года рождения. Также пострадала пассажир питбайка — 18-летняя девушка.
Новость №3. Березы — все. Омичи пожаловались на вырубку деревьев, которые отстоял мэр.
В соцсетях появились многочисленные жалобы на вырубку деревьев, которые еще недавно собирались включить в концепцию Аллеи олимпийских чемпионов. Жители сообщают, что вырубленные деревья были молодыми и крепкими, не представляющими опасности для посетителей аллеи.