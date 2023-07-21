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Кровавый треугольник. Омичка вонзила нож в грудь сопернице из-за ревности к мужчине

21 июля 2023, 04:37
Фото: Город55
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Омичка вонзила нож в грудь сопернице из-за ревности к мужчине

Женщина скончалась от ножевого ранения на глазах у бывшего возлюбленного.

В Омской области возбуждено уголовное дело по факту убийства 52-летней женщины в Советском округе. Инцидент произошел 17 июля в доме по улице Нефтезаводская. Между героями этой истории образовался так называемый «любовный треугольник».

Омичка узнала об измене 56-летнего сожителя и пошла к нему домой выяснять отношения, прихватив с собой кухонный нож. Как уточнили в УМВД РФ по Омской области, мужчина разорвал гражданский брак. В этот момент у него находилась его новая 43-летняя подруга, женщины начали ругаться.

Застав пару врасплох, отверженная дама стала ударять ножом молодую соперницу. В какой-то момент она выхватила из рук нападавшей орудие и вонзила его в грудную клетку экс-возлюбленной мужчины. Хватило одного удара, чтобы та потеряла сознание и скончалась на месте.

Фото: УМВД РФ по Омской области

Эксперт-криминалист изъял следы преступления и тот самый нож. Пострадавшая подозреваемая находится в больнице на стационарном лечении, рассказали в региональном следкоме.

К слову, в 2011 году ее уже судили за убийство. Она вышла из тюрьмы относительно недавно, в 2020 году. Как только пациентке станет лучше, ей изберут меру пресечения. Женщине грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее Город55 писал об убийстве 36-летней жительницы города Тары. Она пропала месяц назад после ссоры с супругом. Сестра исчезнувшей заявила в полицию и спустя время правоохранители узнали о страшной расправе над женщиной. В ее убийстве подозревают ревнивого мужа.

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#Алина Ясинская#Новости#Омск#Происшествия#Убийство#Уголовное дело#Ревность
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