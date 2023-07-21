К трем московским дилерам «АвтоВАЗа» применили санкции из-за завышения цен

Представитель компании подчеркнул, что подобные ситуации рассматриваются как исключительные, и в связи с этим приняты соответствующие коммерческие меры. Тем не менее, детали о конкретных санкциях не раскрыты, но отметили, что они могут превышать просто штрафы.