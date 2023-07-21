К трем московским дилерам «АвтоВАЗа» применили санкции из-за завышения цен

Posted Сегодня, 10:36
Published Сегодня, 10:36
Modified Сегодня, 10:38
Updated Сегодня, 10:38
Проверка была проведена в прошлом месяце, после того как появились сообщения в СМИ о необоснованном увеличении цен на модель Lada Vesta NG. Производитель установил рекомендованную стоимость в диапазоне от 1,24 млн до 1,7 млн рублей.
Представитель компании подчеркнул, что подобные ситуации рассматриваются как исключительные, и в связи с этим приняты соответствующие коммерческие меры. Тем не менее, детали о конкретных санкциях не раскрыты, но отметили, что они могут превышать просто штрафы.
В «АвтоВАЗе» отметили, что они продолжают активно контролировать цены на свои автомобили и проводить регулярные проверки у своих дилеров. Это направлено на обеспечение честной и прозрачной торговли и защиту интересов покупателей.