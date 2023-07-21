Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:10

Published Сегодня, 08:10

Modified Сегодня, 08:12

Updated Сегодня, 08:12

Изображение материала

Хоценко рассказал о создании новых промышленных кластеров в Омской области

21 июля 2023, 08:10
Фото: Правительство Омской области
Проекты планируют реализовать до конца 2024 года.

Сегодня, 21 июля, в Омске началась практическая сессия «Выработка инструментов ускорения темпов роста промышленного потенциала и повышения инвестиционной привлекательности региона». В ней принимают участие представители от 140 предприятий, финансовых и общественных организаций.

На мероприятии разбирают вопросы повышения промышленного потенциала и инвестиционной привлекательности Омской области.

«Мы для себя ставим цель создать не менее 10 промышленных кластеров, индустриальные парки и промышленные технопарки. Это амбициозная задача, ведь что значит создать, необходимо сформировать и включить их в реестр Минпромторга России. Поэтому сегодня важно нашим промышленникам рассказывать о новых возможностях», — отметил врио главы Омской области Виталий Хоценко.

Перед сессией 120 региональных предприятий ответили на вопросы о кооперационном сотрудничестве и возможностях создания промышленной инфраструктуры. Анкетирование провела Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России.

«Промышленный потенциал региона большой и на сегодняшний день промышленные кластеры, индустриальные парки, промышленные технопарки являются ключевым вспомогательным инструментом при реализации инвестиционных проектов», — отмечает директор АКИТ РФ Михаил Лабудин.

Напомним, что вчера Виталий Хоценко и директор «Уралвагонзавода» Александр Потапов договорились о создании индустриального парка на базе «Омсктрансмаша». Проект позволит привлечь федеральные средства для модернизации завода.

#Евгений Игишев#Омск#Омская область#Строительство#Врио губернатора Омской области#Промышленность#Виталий Хоценко#Производство#Промышленное производство
Подпишитесь
Питерской компании одобрили строительство причала в Ленинском округе Омска
Вчера, 09:58
В омском аэропорту переизбрали генерального директора
Сегодня, 06:23
Зарплата до 90 тысяч. В правительство Омской области ищут начальника управления
Сегодня, 06:35
Монеты и посуда. Археологи показали новые находки на месте каторжного острога в Омске
Сегодня, 07:08
Для участка с омским стадионом «Сатурн» ищут арендатора почти на 7,5 лет
Сегодня, 04:48
Важно. Нижний предел призывного возраста в России не будут повышать до 21 года
Сегодня, 07:13