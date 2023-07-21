Хоценко рассказал о создании новых промышленных кластеров в Омской области

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Published Сегодня, 08:10
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Сегодня, 21 июля, в Омске началась практическая сессия «Выработка инструментов ускорения темпов роста промышленного потенциала и повышения инвестиционной привлекательности региона». В ней принимают участие представители от 140 предприятий, финансовых и общественных организаций.
На мероприятии разбирают вопросы повышения промышленного потенциала и инвестиционной привлекательности Омской области.
«Мы для себя ставим цель создать не менее 10 промышленных кластеров, индустриальные парки и промышленные технопарки. Это амбициозная задача, ведь что значит создать, необходимо сформировать и включить их в реестр Минпромторга России. Поэтому сегодня важно нашим промышленникам рассказывать о новых возможностях», — отметил врио главы Омской области Виталий Хоценко.
Перед сессией 120 региональных предприятий ответили на вопросы о кооперационном сотрудничестве и возможностях создания промышленной инфраструктуры. Анкетирование провела Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России.
«Промышленный потенциал региона большой и на сегодняшний день промышленные кластеры, индустриальные парки, промышленные технопарки являются ключевым вспомогательным инструментом при реализации инвестиционных проектов», — отмечает директор АКИТ РФ Михаил Лабудин.
Напомним, что вчера Виталий Хоценко и директор «Уралвагонзавода» Александр Потапов договорились о создании индустриального парка на базе «Омсктрансмаша». Проект позволит привлечь федеральные средства для модернизации завода.