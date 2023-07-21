Хоценко объяснил, почему Елену Мизулину не выдвинули в Совфед от Омской области

Posted Сегодня, 06:25
Published Сегодня, 06:25
Modified Сегодня, 06:27
Updated Сегодня, 06:27
Врио губернатора Виталий Хоценко прокомментировал решение не включать действующего от Омского области сенатора Елену Мизулину в Совфед. Об этом пишет «РБК» со ссылкой на «РИА Новости».
«Мы решили именно на омичах сосредоточиться. Елена Борисовна родилась не в Омске. Да, представляла в последнее время область, но все-таки решили сосредоточиться больше на социальных работниках и тех, кто родился, вырос и сегодня трудится и продолжает трудиться в Омске», — отметил временный руководитель региона.
Также он подтвердил ранее озвученный список кандидатов на пост сенатора. В этом числе врач регионального КМХЦ Вадим Бережной, учитель английского языка средней школы № 28 Юлия Чехлова и замглавы федеральной территории «Сириус», бывший федеральный инспектор Омской области Иван Евстифеев.
Мизулина же родилась в городе Буй (Костромская область). Сенатором является с 2015 года. Информация о ее уходе из Совфеда появилась в конце июня этого года. По имеющимся данным, после сентябрьских выборов она покинет пост сенатора. На этом фоне недавно Елена Мизулина заговорила о том, чтобы вернуть прямые выборы в Совет Федерации.