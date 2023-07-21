Хоценко объяснил, почему Елену Мизулину не выдвинули в Совфед от Омской области

Мизулина же родилась в городе Буй (Костромская область). Сенатором является с 2015 года. Информация о ее уходе из Совфеда появилась в конце июня этого года. По имеющимся данным, после сентябрьских выборов она покинет пост сенатора. На этом фоне недавно Елена Мизулина заговорила о том, чтобы вернуть прямые выборы в Совет Федерации.