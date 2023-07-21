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Хоценко объяснил, почему Елену Мизулину не выдвинули в Совфед от Омской области

21 июля 2023, 06:25
Фото: Город55
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В областном правительстве решили собирать команду из коренных омичей.

Врио губернатора Виталий Хоценко прокомментировал решение не включать действующего от Омского области сенатора Елену Мизулину в Совфед. Об этом пишет «РБК» со ссылкой на «РИА Новости».

«Мы решили именно на омичах сосредоточиться. Елена Борисовна родилась не в Омске. Да, представляла в последнее время область, но все-таки решили сосредоточиться больше на социальных работниках и тех, кто родился, вырос и сегодня трудится и продолжает трудиться в Омске», — отметил временный руководитель региона.

Также он подтвердил ранее озвученный список кандидатов на пост сенатора. В этом числе врач регионального КМХЦ Вадим Бережной, учитель английского языка средней школы № 28 Юлия Чехлова и замглавы федеральной территории «Сириус», бывший федеральный инспектор Омской области Иван Евстифеев.

Мизулина же родилась в городе Буй (Костромская область). Сенатором является с 2015 года. Информация о ее уходе из Совфеда появилась в конце июня этого года. По имеющимся данным, после сентябрьских выборов она покинет пост сенатора. На этом фоне недавно Елена Мизулина заговорила о том, чтобы вернуть прямые выборы в Совет Федерации.

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#Алина Ясинская#Политика#Новости#Омская область#Омск#Виталий Хоценко#Елена Мизулина#Совфед РФ#Сенаторы
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