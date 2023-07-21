Фонд ОМС: По полису ОМС помощь можно получить в любом регионе нашей страны

Posted Сегодня, 13:40
Published Сегодня, 13:40
Modified Сегодня, 13:40
Updated Сегодня, 13:40
Полис ОМС действует на всей территории Российской Федерации, это означает, что любой его обладатель может получить бесплатную медпомощь во всех регионах нашей страны, пишет «РГ».
Если медицинская помощь требуется не в регионе постоянного проживания, то вместе с полисом следует предъявить паспорт, а если речь идёт о детях до 14 лет, то свидетельство о рождении.
Бесплатная медпомощь полагается при инфекционных и паразитарных болезнях, болезнях кровеносной системы, онкологии, проблемах с органами дыхания, беременности, родах, отравлениях и не только.
Во всех субъектах РФ действуют горячие линии территориальных фондов обязательного медицинского страхования. С их помощью можно получить консультации.
Бывают случаи, когда люди испытывают недомогание, находясь в другом регионе. В этом случае можно пройти диспансеризацию для выявления и дальнейшего лечения болезни. При наличии полиса ОМС это можно сделать в любом медучреждении без привязки к региону проживания. Ожидается, что в этом году диспансеризацию пройдут более 86 млн россиян, в том числе 11 млн — углубленную.
По словам председателя ФОМС Ильи Баланина, профилактические мероприятия, в том числе диспансеризация, включают в себя все необходимые исследования в полном объеме для выявления наиболее опасных заболеваний на ранних стадиях. Именно поэтому система ОМС в последние годы ориентируется на превентивную медицину.