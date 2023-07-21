Фонд ОМС: По полису ОМС помощь можно получить в любом регионе нашей страны

Бывают случаи, когда люди испытывают недомогание, находясь в другом регионе. В этом случае можно пройти диспансеризацию для выявления и дальнейшего лечения болезни. При наличии полиса ОМС это можно сделать в любом медучреждении без привязки к региону проживания. Ожидается, что в этом году диспансеризацию пройдут более 86 млн россиян, в том числе 11 млн — углубленную.