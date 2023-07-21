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Фонд ОМС: По полису ОМС помощь можно получить в любом регионе нашей страны

21 июля 2023, 13:40
Фото: piqsels.com
Сотрудники Федерального фонда обязательного медстрахования поделились информацией о том, как получить медпомощь в отпуске в другом регионе и можно ли там пройти диспансеризацию.

Полис ОМС действует на всей территории Российской Федерации, это означает, что любой его обладатель может получить бесплатную медпомощь во всех регионах нашей страны, пишет «РГ».

Если медицинская помощь требуется не в регионе постоянного проживания, то вместе с полисом следует предъявить паспорт, а если речь идёт о детях до 14 лет, то свидетельство о рождении.

Бесплатная медпомощь полагается при инфекционных и паразитарных болезнях, болезнях кровеносной системы, онкологии, проблемах с органами дыхания, беременности, родах, отравлениях и не только.

Во всех субъектах РФ действуют горячие линии территориальных фондов обязательного медицинского страхования. С их помощью можно получить консультации.

Бывают случаи, когда люди испытывают недомогание, находясь в другом регионе. В этом случае можно пройти диспансеризацию для выявления и дальнейшего лечения болезни. При наличии полиса ОМС это можно сделать в любом медучреждении без привязки к региону проживания. Ожидается, что в этом году диспансеризацию пройдут более 86 млн россиян, в том числе 11 млн — углубленную.

По словам председателя ФОМС Ильи Баланина, профилактические мероприятия, в том числе диспансеризация, включают в себя все необходимые исследования в полном объеме для выявления наиболее опасных заболеваний на ранних стадиях. Именно поэтому система ОМС в последние годы ориентируется на превентивную медицину.

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