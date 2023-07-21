Для участка с омским стадионом «Сатурн» ищут арендатора почти на 7,5 лет

Posted Сегодня, 04:48
Published Сегодня, 04:48
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Департамент архитектуры и градостроительства объявил торги на аренду земельного участка площадью 7401 кв. м по улице Бульварная.
Речь идет о земле с кадастровым номером 55:36:090205:15046, на которой находится стадион «Сатурн». Использовать земельный участок можно под обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий.
Договор аренды планируют заключить на 7 лет и 4 месяца. Платить за участок ежегодно придется минимум 664,3 тысячи рублей (это начальная цена). Заявки на аукцион принимают с 25 июля по 23 августа. Итоги обещают подвести 28 августа.
Напомним, что о планах реконструировать стадион «Сатурн» и построить вместо него многопрофильный манеж с двумя футбольными полями и тремя теннисными кортами заявляли в 2020 году. Тогда департамент молодежи заявлял, что инвестор — ООО «АТ-Профи» — вложит в переделку 55 млн рублей. Впрочем, больше новостей о стадионе и реконструкции не было.