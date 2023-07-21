Для участка с омским стадионом «Сатурн» ищут арендатора почти на 7,5 лет

Напомним, что о планах реконструировать стадион «Сатурн» и построить вместо него многопрофильный манеж с двумя футбольными полями и тремя теннисными кортами заявляли в 2020 году. Тогда департамент молодежи заявлял, что инвестор — ООО «АТ-Профи» — вложит в переделку 55 млн рублей. Впрочем, больше новостей о стадионе и реконструкции не было.