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Для участка с омским стадионом «Сатурн» ищут арендатора почти на 7,5 лет

21 июля 2023, 04:48
Фото: 1MI
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Землю разрешено использовать под спортивно-зрелищные мероприятия.

Департамент архитектуры и градостроительства объявил торги на аренду земельного участка площадью 7401 кв. м по улице Бульварная.

Речь идет о земле с кадастровым номером 55:36:090205:15046, на которой находится стадион «Сатурн». Использовать земельный участок можно под обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий.

Фото: Скриншот Публичной кадастровой карты Омской области

Договор аренды планируют заключить на 7 лет и 4 месяца. Платить за участок ежегодно придется минимум 664,3 тысячи рублей (это начальная цена). Заявки на аукцион принимают с 25 июля по 23 августа. Итоги обещают подвести 28 августа.

Напомним, что о планах реконструировать стадион «Сатурн» и построить вместо него многопрофильный манеж с двумя футбольными полями и тремя теннисными кортами заявляли в 2020 году. Тогда департамент молодежи заявлял, что инвестор — ООО «АТ-Профи» — вложит в переделку 55 млн рублей. Впрочем, больше новостей о стадионе и реконструкции не было.

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#Юлия Истомина#Спорт#Спорткомплекс#Земельный участок#Аренда земли#Торги#Департамент архитектуры#Общество#Город#Новости#Омск
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