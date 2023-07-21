Депутат Госдумы Светлана Бессараб анонсирует новую индексацию пенсий

«С 1 августа все работающие пенсионеры получат индексацию. Стоит отметить, что индексация не означает, что все получат трое баллов. Некоторые заработают один балл, другие два, но превышение трех баллов, к сожалению, недоступно», — пояснила Бессараб. «В общей сумме пенсионный коэффициент составит 123 рубля 77 копеек. Вы можете самостоятельно рассчитать, какие это незначительные суммы».