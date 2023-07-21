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Депутат Госдумы Светлана Бессараб анонсирует новую индексацию пенсий

21 июля 2023, 07:03
Согласно информации, предоставленной Ura.Ru, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, Светлана Бессараб, анонсировала ожидаемую индексацию пенсий.

С 1 августа будет произведен перерасчет для работающих пенсионеров, и выплаты увеличатся до трех пенсионных баллов, что составляет 371,31 рублей, пишет Общественная служба новостей.

«С 1 августа все работающие пенсионеры получат индексацию. Стоит отметить, что индексация не означает, что все получат трое баллов. Некоторые заработают один балл, другие два, но превышение трех баллов, к сожалению, недоступно», — пояснила Бессараб. «В общей сумме пенсионный коэффициент составит 123 рубля 77 копеек. Вы можете самостоятельно рассчитать, какие это незначительные суммы».

Помимо этого, Бессараб отметила необходимость предоставления возможности зарабатывать до пяти баллов за год работы в будущем. Это предложение направлено на дальнейшее улучшение условий для пенсионеров, которые продолжают трудиться.

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