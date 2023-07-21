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Без удобства. В Омской области потребовали провести воду к участкам многодетных семей

21 июля 2023, 09:56
Фото: 1MI

Суд занялся вопросом водоснабжения участков для многодетных семей в Омской области

Тарская межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения прав многодетных семей.

В качестве меры социальной поддержки для индивидуального жилищного строительства, многодетным семьям поселка Аэропорт были предоставлены земельные участки. Однако ходе проверки выяснилось, что более 20 участков не обеспечены водоснабжением.

В связи с этим прокурор Омской области направил в суд исковое заявление о признании бездействия администрации Тарского поселения незаконном.

Суд удовлетворил требования прокурора. Исполнение судебного решения прокуратура поставила на контроль, сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Суд#Многодетные семьи
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