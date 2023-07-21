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Березы — все. Омичи пожаловались на вырубку деревьев, которые отстоял мэр

21 июля 2023, 15:48
Фото: Омск ВК

Омичи пожаловались на вырубку берез, которые отстоял мэр

В соцсетях появились многочисленные жалобы на вырубку деревьев, которые еще недавно собирались включить в концепцию Аллеи олимпийских чемпионов.

Ранее департамент городского хозяйства сообщал, что на набережной Оми между Комсомольским и Юбилейным мостами вырубят 11 возрастных тополей (на деле берез) и посадят новые. Однако в результате переговоров экспертов, представителя ООО «Братья Грин» Евгения Зинченко и мэра Омска Сергея Шелеста их было решено оставить.

«Пришли к выводу, что березы, имеющие хорошо сформированную корневую систему и густую крону, останутся на своих местах. К ним добавятся 14-15 штамбовых берёз, высоких, а также порядка 40 крупномерных краснолистных яблонь», — рассказал мэр в своем Телеграм-канале около двух недель назад.

Но ситуация изменилась. Деревья все же вырубили и это стало шоком для омичей.

«Крик души. Вчера прогуливались по центру города и обнаружили, что уничтожена прекраснейшая березовая аллея на набережной Оми по улице Думской между Комсомольским и Юбилейным мостами. Вырубается все! Слезы наворачиваются уже от такого „благоустройства“. Это просто вредительство какое-то!», — пожаловалась жительница Омска в группе Омск ВК.

Жители также сообщают, что вырубленные деревья были молодыми и крепкими, не представляющими опасности для посетителей аллеи.

В комментариях к записи Администрация города заявила, что вырубка берез на этой территории — часть плана по благоустройству.

«Все работы проводятся в строгом соответствии с утверждённым планом благоустройства и решением зелёной комиссии», — пишет официальная группа мэрии Омск.

Напомним, что открытие Аллеи олимпийских чемпионов состоится 12 августа. Праздник в честь открытия будет приурочен ко Дню физкультурника.

В Омске сохранят березы, которые хотели вырубить для Аллеи олимпийских чемпионов
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#Омск#Мэр#Мэр Омска#Аллея#Жалоба#Анастасия Баянова
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