Березы — все. Омичи пожаловались на вырубку деревьев, которые отстоял мэр

Ранее департамент городского хозяйства сообщал, что на набережной Оми между Комсомольским и Юбилейным мостами вырубят 11 возрастных тополей (на деле берез) и посадят новые. Однако в результате переговоров экспертов, представителя ООО «Братья Грин» Евгения Зинченко и мэра Омска Сергея Шелеста их было решено оставить.