Березы — все. Омичи пожаловались на вырубку деревьев, которые отстоял мэр

Posted Сегодня, 15:48
Published Сегодня, 15:48
Modified Сегодня, 15:50
Updated Сегодня, 15:50
Ранее департамент городского хозяйства сообщал, что на набережной Оми между Комсомольским и Юбилейным мостами вырубят 11 возрастных тополей (на деле берез) и посадят новые. Однако в результате переговоров экспертов, представителя ООО «Братья Грин» Евгения Зинченко и мэра Омска Сергея Шелеста их было решено оставить.
«Пришли к выводу, что березы, имеющие хорошо сформированную корневую систему и густую крону, останутся на своих местах. К ним добавятся 14-15 штамбовых берёз, высоких, а также порядка 40 крупномерных краснолистных яблонь», — рассказал мэр в своем Телеграм-канале около двух недель назад.
Но ситуация изменилась. Деревья все же вырубили и это стало шоком для омичей.
«Крик души. Вчера прогуливались по центру города и обнаружили, что уничтожена прекраснейшая березовая аллея на набережной Оми по улице Думской между Комсомольским и Юбилейным мостами. Вырубается все! Слезы наворачиваются уже от такого „благоустройства“. Это просто вредительство какое-то!», — пожаловалась жительница Омска в группе Омск ВК.
Жители также сообщают, что вырубленные деревья были молодыми и крепкими, не представляющими опасности для посетителей аллеи.
В комментариях к записи Администрация города заявила, что вырубка берез на этой территории — часть плана по благоустройству.
«Все работы проводятся в строгом соответствии с утверждённым планом благоустройства и решением зелёной комиссии», — пишет официальная группа мэрии Омск.
Напомним, что открытие Аллеи олимпийских чемпионов состоится 12 августа. Праздник в честь открытия будет приурочен ко Дню физкультурника.