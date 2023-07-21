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Акушер дала советы, когда беременной женщине следует обратиться к врачу

21 июля 2023, 06:59
Беременность — уникальное время в жизни женщины, однако она может сопровождаться различными проблемами. Большинство из них не представляют угрозы для здоровья и быстро проходят, но есть ситуации, когда необходимо обратиться к врачу.

Акушер-гинеколог Дарья Сульдина назвала одной из распространенных проблем токсикоз, сопровождающийся тошнотой и рвотой. В большинстве случаев, это нормальное явление в первом триместре, но при частых рвотах и снижении аппетита, следует обратиться к врачу, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Кровяные выделения, боли внизу живота и пояснице могут быть признаками угрозы прерывания беременности. В таких случаях, важно обратиться к специалисту как можно раньше.

Также беременные женщины могут столкнуться с временным увеличением уровня сахара в крови — гестационным диабетом. Если у женщины возникли нарушения памяти, утомляемость и частое мочеиспускание, следует пройти анализ крови и тест на глюкозу.

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