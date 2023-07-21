Акушер дала советы, когда беременной женщине следует обратиться к врачу

Беременность — уникальное время в жизни женщины, однако она может сопровождаться различными проблемами. Большинство из них не представляют угрозы для здоровья и быстро проходят, но есть ситуации, когда необходимо обратиться к врачу.