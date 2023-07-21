Акушер дала советы, когда беременной женщине следует обратиться к врачу

Posted Сегодня, 06:59
Published Сегодня, 06:59
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Updated Сегодня, 07:00
Акушер-гинеколог Дарья Сульдина назвала одной из распространенных проблем токсикоз, сопровождающийся тошнотой и рвотой. В большинстве случаев, это нормальное явление в первом триместре, но при частых рвотах и снижении аппетита, следует обратиться к врачу, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Кровяные выделения, боли внизу живота и пояснице могут быть признаками угрозы прерывания беременности. В таких случаях, важно обратиться к специалисту как можно раньше.
Также беременные женщины могут столкнуться с временным увеличением уровня сахара в крови — гестационным диабетом. Если у женщины возникли нарушения памяти, утомляемость и частое мочеиспускание, следует пройти анализ крови и тест на глюкозу.