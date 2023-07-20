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Зарплата до 56 тысяч. В омском Минфине ищут начальника сектора и главных специалистов

20 июля 2023, 05:33
Фото: Midjourney
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В Минфин Омской области требуются начальник сектора и главные специалисты

Соискателям необходимо иметь высшее образование не ниже бакалавриата, опыт государственной службы.

Министерство финансов Омской области сегодня, 20 июля, разместило вакансии для желающих трудиться на государственной службе. В департамент правовой и контрольной работы требуется начальник сектора. Будущему руководителю обязательно иметь высшее образование, опыт госслужбы, знать законы РФ. Соискателю предлагают зарплату от 41 600 до 55 900 руб.

Также для работы в ведомстве требуются главные специалисты. Одна вакансия открыта в департаменте учетной политики и отчетности и две — в департаменте социально-культурной политики. Требования к кандидатам: образование не ниже бакалавриата, опыт государственной службы, юридическая грамотность. Зарплатная «вилка» главных специалистов — 31 400 до 43 100 руб.

Документы от соискателей в региональном Минфине принимают до 9 августа.

Ранее Город55 сообщал, что в администрацию Омска ищут ведущих специалистов и консультантов. Будущим сотрудникам мэрии готовы предложить зарплату от 32 до 39 тысяч рублей в месяц.

Зарплата до 39 тысяч. В мэрию Омска требуются ведущие специалисты и консультанты
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#Евгений Игишев#Вакансии#Работа#Минфин#Министерство финансов#Госслужба#Госслужащие#Общество#Омск#Омская область
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