Зарплата до 56 тысяч. В омском Минфине ищут начальника сектора и главных специалистов

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Published Сегодня, 05:33
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Министерство финансов Омской области сегодня, 20 июля, разместило вакансии для желающих трудиться на государственной службе. В департамент правовой и контрольной работы требуется начальник сектора. Будущему руководителю обязательно иметь высшее образование, опыт госслужбы, знать законы РФ. Соискателю предлагают зарплату от 41 600 до 55 900 руб.
Также для работы в ведомстве требуются главные специалисты. Одна вакансия открыта в департаменте учетной политики и отчетности и две — в департаменте социально-культурной политики. Требования к кандидатам: образование не ниже бакалавриата, опыт государственной службы, юридическая грамотность. Зарплатная «вилка» главных специалистов — 31 400 до 43 100 руб.
Документы от соискателей в региональном Минфине принимают до 9 августа.
Ранее Город55 сообщал, что в администрацию Омска ищут ведущих специалистов и консультантов. Будущим сотрудникам мэрии готовы предложить зарплату от 32 до 39 тысяч рублей в месяц.