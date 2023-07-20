Зарплата до 56 тысяч. В омском Минфине ищут начальника сектора и главных специалистов

Также для работы в ведомстве требуются главные специалисты. Одна вакансия открыта в департаменте учетной политики и отчетности и две — в департаменте социально-культурной политики. Требования к кандидатам: образование не ниже бакалавриата, опыт государственной службы, юридическая грамотность. Зарплатная «вилка» главных специалистов — 31 400 до 43 100 руб.