Заполненность гостиниц в Анапе достигла 93%

Posted Сегодня, 13:27
Published Сегодня, 13:27
Modified Сегодня, 13:33
Updated Сегодня, 13:33
При этом средняя заполненность различных объектов размещения на курорте составила 93%, что указывает на высокий спрос на жилье и услуги предлагаемые местными гостиницами, пансионатами и частными арендаторами. В настоящее время в Анапе проживает около 160 тысяч отдыхающих, пишет Общественная служба новостей.
Отдыхающие в Анапе наслаждаются пляжами и разнообразными развлечениями, а также обширной инфраструктурой для детей. Город предлагает 24 детские здравницы и два детских санатория, которые работают на 86% загрузки. За последние две отработанные смены в этих здравницах было оказано помощь около 26 тысячам детей, что свидетельствует о высокой популярности и значимости курорта для семей с детьми.