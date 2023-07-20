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Заполненность гостиниц в Анапе достигла 93%

20 июля 2023, 13:27
Согласно сообщению пресс-службы мэрии курорта Анапа, с 1 мая и до текущего момента в городе отдыхают уже более 1,7 миллиона туристов. Это число означает значительный рост туристического потока на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

При этом средняя заполненность различных объектов размещения на курорте составила 93%, что указывает на высокий спрос на жилье и услуги предлагаемые местными гостиницами, пансионатами и частными арендаторами. В настоящее время в Анапе проживает около 160 тысяч отдыхающих, пишет Общественная служба новостей.

Отдыхающие в Анапе наслаждаются пляжами и разнообразными развлечениями, а также обширной инфраструктурой для детей. Город предлагает 24 детские здравницы и два детских санатория, которые работают на 86% загрузки. За последние две отработанные смены в этих здравницах было оказано помощь около 26 тысячам детей, что свидетельствует о высокой популярности и значимости курорта для семей с детьми.

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