Отдыхающие в Анапе наслаждаются пляжами и разнообразными развлечениями, а также обширной инфраструктурой для детей. Город предлагает 24 детские здравницы и два детских санатория, которые работают на 86% загрузки. За последние две отработанные смены в этих здравницах было оказано помощь около 26 тысячам детей, что свидетельствует о высокой популярности и значимости курорта для семей с детьми.