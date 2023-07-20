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Закон об обязательном привлечении школьников к труду принят Госдумой

20 июля 2023, 16:21
На пленарном заседании Государственной думы был принят законопроект о необходимости вовлечения школьников в общественно полезный труд. Об этом появилось сообщение на официальном сайте нижней палаты парламента.

Этот документ был представлен на рассмотрение депутатами всех партий Государственной думы во главе с Ольгой Казаковой, председателем комитета по просвещению, в мае 2023 года. Законопроект был принят в первом чтении 28 июня, пишет 360tv.ru.

Внесенные изменения коснулись закона «Об образовании». Из него была удалена норма, запрещающая привлекать школьников к труду без согласия родителей. Также депутаты приняли решение вернуть серебряные медали второй степени за особые успехи в обучении.

Также законопроект расширил определение «воспитание» и добавил указание на то, что эта деятельность направлена на формирование ответственного отношения школьников к труду и его результатам.

В результате этих изменений школьники теперь обязаны принимать участие в общественно полезном труде, который заранее предусмотрен в образовательной программе.

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