Закон об обязательном привлечении школьников к труду принят Госдумой

Posted Сегодня, 16:21
Published Сегодня, 16:21
Modified Сегодня, 16:26
Updated Сегодня, 16:26
Этот документ был представлен на рассмотрение депутатами всех партий Государственной думы во главе с Ольгой Казаковой, председателем комитета по просвещению, в мае 2023 года. Законопроект был принят в первом чтении 28 июня, пишет 360tv.ru.
Внесенные изменения коснулись закона «Об образовании». Из него была удалена норма, запрещающая привлекать школьников к труду без согласия родителей. Также депутаты приняли решение вернуть серебряные медали второй степени за особые успехи в обучении.
Также законопроект расширил определение «воспитание» и добавил указание на то, что эта деятельность направлена на формирование ответственного отношения школьников к труду и его результатам.
В результате этих изменений школьники теперь обязаны принимать участие в общественно полезном труде, который заранее предусмотрен в образовательной программе.