Врач-терапевт назвала полезные привычки в ванной

Врач-терапевт Валерия Румянцева рассказала о полезных привычках в ванной. Один из недооцененных аспектов — использование полотенец. Врачи рекомендуют разделить их на категории: для ног, для лица, и для общего обтирания тела после водных процедур. Также каждому члену семьи следует иметь свои полотенца, чтобы избежать передачи бактерий и возможных заболеваний, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».