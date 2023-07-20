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Врач-терапевт назвала полезные привычки в ванной

20 июля 2023, 06:00
Ванная комната ассоциируется с уединением, чистотой и расслаблением, но некоторые привычки в этом месте могут нанести вред здоровью.

Врач-терапевт Валерия Румянцева рассказала о полезных привычках в ванной. Один из недооцененных аспектов — использование полотенец. Врачи рекомендуют разделить их на категории: для ног, для лица, и для общего обтирания тела после водных процедур. Также каждому члену семьи следует иметь свои полотенца, чтобы избежать передачи бактерий и возможных заболеваний, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Особое внимание следует уделять уходу за полотенцами, особенно для лица. Лучше использовать отдельные полотенца, которые стираются ежедневно или использовать бумажные полотенца. Влажные полотенца следует хорошо просушивать, чтобы предотвратить появление плесени и микробов.

Еще одним источником бактерий является мочалка. Рекомендуется сушить ее каждый раз после использования и лучше всего использовать ее не чаще 1-2 раза в неделю, меняя один раз в два месяца.

То же самое касается и зубных щеток. Они должны храниться в чехле и меняться раз в 4-6 месяцев, а также после каждой зубной гигиены у специалиста. Для дезинфекции зубных щеток рекомендуется использовать гашеную перекись водорода.

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