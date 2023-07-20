Врач раскрыл привычки, которые наиболее часто мешают нам высыпаться

Posted Сегодня, 06:41
Published Сегодня, 06:41
Modified Сегодня, 06:43
Updated Сегодня, 06:43
Он предупреждает, что постоянный недосып может вызывать гипертонию, лишний вес и нарушения гормонального баланса.
Одной из распространенных ошибок является попытка немедленно заснуть. Вместо этого врач рекомендует плавное и постепенное погружение в сон, так как это является более полезным и эффективным подходом.
Также важно определить индивидуальную норму сна. Зная свою собственную потребность в сне, можно разработать оптимальный режим, который будет способствовать хорошему сну и отдыху.