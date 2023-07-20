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Published Сегодня, 06:41

Modified Сегодня, 06:43

Updated Сегодня, 06:43

Врач раскрыл привычки, которые наиболее часто мешают нам высыпаться

20 июля 2023, 06:41
Максим Новиков, сомнолог из известной клиники, поделился ценными советами о том, как справиться с проблемой хронической недосыпаемости, пишет Pravda.Ru.

Он предупреждает, что постоянный недосып может вызывать гипертонию, лишний вес и нарушения гормонального баланса.

Одной из распространенных ошибок является попытка немедленно заснуть. Вместо этого врач рекомендует плавное и постепенное погружение в сон, так как это является более полезным и эффективным подходом.

Также важно определить индивидуальную норму сна. Зная свою собственную потребность в сне, можно разработать оптимальный режим, который будет способствовать хорошему сну и отдыху.

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