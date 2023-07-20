В Омске Джабраилов продал часть заброшенного ТК «Летур» новым владельцам

Лидер чечено-ингушской диаспоры в Омске Альви Джабраилов отказался от своей доли в заброшенном здании. Ему принадлежали ресторан «Тамада» в цокольном этаже, который сейчас передан ООО «Центр Инвест», ООО «Шустер Эстейт» и ИП Александра Немчинова. В качестве учредителя первой компании значится сын умершего спикера Заксобрания Петр Варнавский, учредитель второй — его бизнес-партнер Илья Иванов, который владеет несколькими крупными заведениями города. Так, в этом числе кинотеатры «Кристалл», «Маяковский», ТЦ «Герцен Plaza». Помещение бывшей «Хинкальной» на втором этаже выкупил омич Алексей Ткаченко.