В Омске Джабраилов продал часть заброшенного ТК «Летур» новым владельцам

Posted Сегодня, 03:36
Published Сегодня, 03:36
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Updated Сегодня, 03:39
Стало известно, что часть помещений в торговом комплексе «Летур» проданы. Как сообщают «Коммерческие вести», обе сделки совершены 26 июня, а переход права собственности зарегистрировали официально 6 июля.
Лидер чечено-ингушской диаспоры в Омске Альви Джабраилов отказался от своей доли в заброшенном здании. Ему принадлежали ресторан «Тамада» в цокольном этаже, который сейчас передан ООО «Центр Инвест», ООО «Шустер Эстейт» и ИП Александра Немчинова. В качестве учредителя первой компании значится сын умершего спикера Заксобрания Петр Варнавский, учредитель второй — его бизнес-партнер Илья Иванов, который владеет несколькими крупными заведениями города. Так, в этом числе кинотеатры «Кристалл», «Маяковский», ТЦ «Герцен Plaza». Помещение бывшей «Хинкальной» на втором этаже выкупил омич Алексей Ткаченко.
Не факт, но, вероятно, что внешний вид «Летура» после передачи части здания новым владельцам изменится.
Отметим, что под конец 2021 года Межрайонная инспекция ФНС № 7 по Омской области 2021 года потребовала признать Альви Джабраилова банкротом. Арбитражный суд посчитал это необоснованным. Однако в скором времени, в марте 2022 года, компания «Омск РТС» также попросила признать, что предприниматель является несостоятельным. Джабраилов накопил задолженность на сумму больше 1 млн рублей перед предприятием.