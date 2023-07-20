В Минпромторге задумались об отказе от госзакупок импортного медоборудования

В соответствии с постановлением Правительства РФ № 616 от 30 апреля 2020 года, отказ от импорта будет влиять только на те виды аппаратов ИВЛ, которые производят в России с дальнейшим успешным использованием. При этом решение не будет распространяться на частные клиники и не затронет приобретения аппаратов фондами, рассказали в ведомстве.