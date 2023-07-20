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В Минпромторге задумались об отказе от госзакупок импортного медоборудования

20 июля 2023, 17:19
Фото: 1MI
Минпромторг предложил меры по прекращению государственных закупок импортного медицинского оборудования — в том числе ИВЛ.

Поначалу общественность и СМИ крайне негативно приняли это предложение, но в результате изучения ситуации появились мысли о необходимости подобной меры. Об этом информируют «Новые известия».

Независимое брюссельское издание EU-Chronicle сообщило, что американский производитель медицинских изделий General Electric HealthCare в скором времени приблизится к введению монополии на ввоз в Россию сложного медицинского оборудования.

Такое стало возможным, поскольку целый ряд игроков на рынке медицинской техники и оборудования (Philips, Siemens, Canon) уже покинул рынок РФ. Теперь GE сообщила дилерам в России, что готова к увеличению поставок, и это фактически обеспечит компании статус монополиста на рынке России. С учетом сегодняшней геополитической ситуации подобное недопустимо.

В то же время российская общественность активно протестует против попыток Минпромторга прекратить закупки аппаратов ИВЛ за границей. В связи с этим представители девяти крупных благотворительных фондов («Живи сейчас», «Вера», «Кораблик», «АдВита» и т. д.) направили письмо в соответствующее ведомство.

В Минпромторге сообщили, что окончательное решение будет приниматься с учетом мнений граждан и организаций. Так, сегодня в Минпромторге прошла встреча производителей оборудования, представителей медицинского сообщества и фондов, в рамках которой провели открытое обсуждение проекта и всех возможных вопросов.

В соответствии с постановлением Правительства РФ № 616 от 30 апреля 2020 года, отказ от импорта будет влиять только на те виды аппаратов ИВЛ, которые производят в России с дальнейшим успешным использованием. При этом решение не будет распространяться на частные клиники и не затронет приобретения аппаратов фондами, рассказали в ведомстве.

Сейчас в России изготавливают до 36 тысяч единиц аппаратов ИВЛ в год. Среднегодовую потребность в них оценивают в 2700 единиц. По информации Минпромторга, имеющихся мощностей хватает для внутренних нужд. Ведущими отечественными производителями аппаратов ИВЛ считаются АО «КРЭТ» госкорпорации «Ростех» и ООО «Тритон-электроникс», которые поставляют более 35% аппаратов от общего числа. Помимо этих компаний данное оборудование производят, как известно, ЗАО «Радиан», ООО «Хирана+», ООО «Медпром», ООО «ТМТ» и другие.

Несколько лет назад, в разгар пандемии, спецслужбы Израиля попытались организовать массовую скупку аппаратов ИВЛ с целью создания искусственного дефицита. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в тот момент распорядился о срочном увеличении объемов отечественного производства аппаратов ИВЛ. Таким образом, проблема была исчерпана.

У России имелись и стратегические запасы, и производственные мощности, позволяющие в короткие сроки наладить выпуск крупных партий аппаратов ИВЛ. Сегодня наиболее актуально совершенствование производства с тем, чтобы отечественная продукция могла соответствовать всем требованиям медиков и пациентов.

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