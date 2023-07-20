Ученые предупреждают о риске возврата веса после похудения

Диетолог Маргарита Королева дала советы о том, что нужно делать, чтобы избежать повторного набора веса. Она отмечает, что только около 7% людей не сталкиваются с рецидивом после сброса веса. Для поддержания достигнутого результата необходим комплексный подход, контролируемый врачом. Особенно важна мотивационная составляющая и желание пациента изменить не только привычки в питании, но и свой образ жизни в целом, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».