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Published Сегодня, 06:02

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Ученые предупреждают о риске возврата веса после похудения

20 июля 2023, 06:02
Исследование ученых из США выявило, что значительная часть людей с ожирением, сбросивших вес, в будущем сталкиваются с рецидивом и возвращением набранной массы.

Это связано с тем, что у данной категории людей реакция мозга на еду остается неизменной, что не позволяет им чувствовать насыщение и поддерживать достигнутый вес.

Диетолог Маргарита Королева дала советы о том, что нужно делать, чтобы избежать повторного набора веса. Она отмечает, что только около 7% людей не сталкиваются с рецидивом после сброса веса. Для поддержания достигнутого результата необходим комплексный подход, контролируемый врачом. Особенно важна мотивационная составляющая и желание пациента изменить не только привычки в питании, но и свой образ жизни в целом, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ключевым фактором для успеха является компетентность врача-диетолога, который должен ознакомить пациента с особенностями его организма и сделать его ответственным за происходящие процессы в организме.

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