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Убила и закопала. Живодерке из Омской области грозит до 3 лет тюрьмы

20 июля 2023, 09:33
Фото: 1MI

Жительнице Омской области грозит тюрьма за жестокое обращение с котенком

Калачинская межрайонная прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела по статье о жестоком обращении с животными.

В пресс-службе прокуратуры Омской области сообщили, что 15 июля 18-летняя жительница села Воскресенка жестоко обращалась с маленьким котенком и снимала это на видео, а потом выложила в интернет. После многочисленных жалоб пользователей, ОМВД России по Калачинскому району начало проверку видеозаписи.

Во время обыска на территории дома девушки, следственные органы в яме обнаружили труп животного. По заключению специалистов котенок погиб от полученных многочисленных телесных повреждений.

Обвиняемая отказалась от дачи показаний, сейчас расследование продолжается. За совершенные действия 1 часть ст. 245 УК РФ предусматривает наказание вплоть до 3 лет лишения свободы.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Животные#Суд
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