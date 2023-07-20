Убила и закопала. Живодерке из Омской области грозит до 3 лет тюрьмы

В пресс-службе прокуратуры Омской области сообщили, что 15 июля 18-летняя жительница села Воскресенка жестоко обращалась с маленьким котенком и снимала это на видео, а потом выложила в интернет. После многочисленных жалоб пользователей, ОМВД России по Калачинскому району начало проверку видеозаписи.