Союз пенсионеров поддерживает привлечение пенсионеров к наставничеству в школах

Posted Сегодня, 17:49
Published Сегодня, 17:49
Modified Сегодня, 17:50
Updated Сегодня, 17:50
В беседе с RT он назвал инициативу «очень полезной и важной», подчеркнув, что она способствует тому, чтобы пожилые люди продолжали приносить пользу обществу.
Рязанский отметил необходимость тщательного проработки плана в регионах и поддержал идею предоставления полномочий регионам для организации данной работы с учетом местных особенностей.
Он подчеркнул, что такая форма наставничества может быть интересной и гибкой, что дает большой воспитательный потенциал для обучения учеников вне стандартных учебных занятий.
В свете этой инициативы возникает возможность восстановить такие традиции, как приход дедушек и бабушек в классы для проведения уроков труда, что практикуется в различных странах мира.