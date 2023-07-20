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Союз пенсионеров поддерживает привлечение пенсионеров к наставничеству в школах

20 июля 2023, 17:49
Председатель Союза пенсионеров России, Валерий Рязанский, выразил свою поддержку предложению о привлечении неработающих пенсионеров с профильным образованием к наставничеству в школах.

В беседе с RT он назвал инициативу «очень полезной и важной», подчеркнув, что она способствует тому, чтобы пожилые люди продолжали приносить пользу обществу.

Рязанский отметил необходимость тщательного проработки плана в регионах и поддержал идею предоставления полномочий регионам для организации данной работы с учетом местных особенностей.

Он подчеркнул, что такая форма наставничества может быть интересной и гибкой, что дает большой воспитательный потенциал для обучения учеников вне стандартных учебных занятий.

В свете этой инициативы возникает возможность восстановить такие традиции, как приход дедушек и бабушек в классы для проведения уроков труда, что практикуется в различных странах мира.

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