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Published Сегодня, 16:39

Modified Сегодня, 16:41

Updated Сегодня, 16:41

Силовые ведомства России получили право пресекать движение беспилотников

20 июля 2023, 16:39
Силовые органы России получили полномочия для прекращения передвижения любых беспилотных летательных аппаратов в своей зоне ответственности как в воздухе, так и на земле и в воде. Соответствующий закон был принят во втором и третьем чтениях на заседании Государственной Думы 20 июля.

Прекращение передвижения беспилотников будет осуществляться силами Министерства внутренних дел, Федеральной службы безопасности, Росгвардии, Федеральной службы охраны, Службы внешней разведки, Федеральной службы исполнения наказаний и Главного управления специальной перевозки. Также полномочиями обладать будут сотрудники Государственной пограничной службы и военнослужащие спасательных воинских формирований Министерства по чрезвычайным ситуациям, пишет 360tv.ru.

Аналогичные права также будут предоставлены организациям ведомственной охраны и частным охранно-детективным фирмам, работающим на объектах, где существуют требования по обеспечению безопасности от террористических актов.

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