Силовые ведомства России получили право пресекать движение беспилотников

Силовые органы России получили полномочия для прекращения передвижения любых беспилотных летательных аппаратов в своей зоне ответственности как в воздухе, так и на земле и в воде. Соответствующий закон был принят во втором и третьем чтениях на заседании Государственной Думы 20 июля.