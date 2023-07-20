Силовые ведомства России получили право пресекать движение беспилотников

Posted Сегодня, 16:39
Published Сегодня, 16:39
Modified Сегодня, 16:41
Updated Сегодня, 16:41
Прекращение передвижения беспилотников будет осуществляться силами Министерства внутренних дел, Федеральной службы безопасности, Росгвардии, Федеральной службы охраны, Службы внешней разведки, Федеральной службы исполнения наказаний и Главного управления специальной перевозки. Также полномочиями обладать будут сотрудники Государственной пограничной службы и военнослужащие спасательных воинских формирований Министерства по чрезвычайным ситуациям, пишет 360tv.ru.
Аналогичные права также будут предоставлены организациям ведомственной охраны и частным охранно-детективным фирмам, работающим на объектах, где существуют требования по обеспечению безопасности от террористических актов.