Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:57

Published Сегодня, 06:57

Modified Сегодня, 06:59

Updated Сегодня, 06:59

Семья во Флориде продавала отбеливатель, выдавая его за лекарство от COVID-19

20 июля 2023, 06:57
В штате Флорида в США семья, состоящая из четырех человек, была обнаружена в совершении мошенничества. Они продавали промышленный отбеливатель, представляя его как лекарство от коронавируса и других заболеваний.

Сейчас злоумышленников ожидает суд, пишет ФедералПресс.

65-летний Марк Гренон и его трое взрослых сыновей организовали опасный бизнес. Они осуществляли продажу отбеливателя через свою онлайн-церковь и заработали на этом миллион долларов, как сообщает «Рен.тв».

Реклама продукта утверждала, что это лекарство способно излечить 95% известных заболеваний. Однако суд признал семью виновной в продаже ядовитого вещества. Приговор им будет вынесен 6 октября.

Подпишитесь
Как в ужасном фильме. Мать мобилизованного омича — о спасении из горящей пятиэтажки
Вчера, 11:24
Шок. Сжег, расчленил и закопал останки. Пропавшую в Таре молодую мать убил собственный муж
Сегодня, 04:58
В Омске трехлетнюю девочку зажало в дверях трамвая
Сегодня, 04:19
Шок. Приставал к 12-летней девочке. Омичка и таксист задержали педофила
Вчера, 08:42
В Омске Джабраилов продал часть заброшенного ТК «Летур» новым владельцам
Сегодня, 03:36
Президент Путин поставил на заседании Хоценко в пример как хорошего управленца
Сегодня, 02:42