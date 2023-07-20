Семья во Флориде продавала отбеливатель, выдавая его за лекарство от COVID-19

В штате Флорида в США семья, состоящая из четырех человек, была обнаружена в совершении мошенничества. Они продавали промышленный отбеливатель, представляя его как лекарство от коронавируса и других заболеваний.