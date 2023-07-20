Семья во Флориде продавала отбеливатель, выдавая его за лекарство от COVID-19

Posted Сегодня, 06:57
Published Сегодня, 06:57
Modified Сегодня, 06:59
Updated Сегодня, 06:59
Сейчас злоумышленников ожидает суд, пишет ФедералПресс.
65-летний Марк Гренон и его трое взрослых сыновей организовали опасный бизнес. Они осуществляли продажу отбеливателя через свою онлайн-церковь и заработали на этом миллион долларов, как сообщает «Рен.тв».
Реклама продукта утверждала, что это лекарство способно излечить 95% известных заболеваний. Однако суд признал семью виновной в продаже ядовитого вещества. Приговор им будет вынесен 6 октября.