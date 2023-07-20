Семья туристов обнаружила на пляже минное поле в Дании

Posted Сегодня, 14:44
Published Сегодня, 14:44
Modified Сегодня, 14:47
Updated Сегодня, 14:47
Семья была удивлена находкой и решила покинуть пляж в поисках другого места для отдыха, пишет Общественная служба новостей.
Знак, предупреждающий о минах, был переведен на датский и немецкий языки, чтобы предостеречь посетителей от возможной опасности.
Newsweek отмечает, что часть территории Дании была заминирована во времена Второй мировой войны немецкими войсками. С момента окончания войны и до настоящего времени специалисты по обезвреживанию наземных мин и кассетных боеприпасов активно работают в стране. С 2006 по 2021 год в Дании было обезврежено более трех тысяч противопехотных мин, 259 противотранспортных мин и 554 неразорвавшихся боеприпасов, что свидетельствует о наличии определенного количества не разрешенных взрывчатых веществ на территории.