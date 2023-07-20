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Семья туристов обнаружила на пляже минное поле в Дании

20 июля 2023, 14:44
По информации Newsweek: Немецкая семья туристов, состоящая из четырех человек, обнаружила на пляже вблизи полуострова Скаллинген на юго-западе Дании знак «Осторожно, мины».

Семья была удивлена находкой и решила покинуть пляж в поисках другого места для отдыха, пишет Общественная служба новостей.

Знак, предупреждающий о минах, был переведен на датский и немецкий языки, чтобы предостеречь посетителей от возможной опасности.

Newsweek отмечает, что часть территории Дании была заминирована во времена Второй мировой войны немецкими войсками. С момента окончания войны и до настоящего времени специалисты по обезвреживанию наземных мин и кассетных боеприпасов активно работают в стране. С 2006 по 2021 год в Дании было обезврежено более трех тысяч противопехотных мин, 259 противотранспортных мин и 554 неразорвавшихся боеприпасов, что свидетельствует о наличии определенного количества не разрешенных взрывчатых веществ на территории.

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