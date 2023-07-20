Россия резко сокращает поставки меди в Европу, но сохраняет позиции на мировом рынке

Интересно отметить, что несмотря на это, за прошлый год России удалось увеличить объемы экспорта рафинированной меди и сплавов в Европу до 301,6 тысячи тонн. Этот показатель вырос на два процента к концу декабря предыдущего года, что указывает на продолжающийся интерес к российским медным продуктам на мировом рынке.