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Published Сегодня, 13:34

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Updated Сегодня, 13:37

Россия резко сокращает поставки меди в Европу, но сохраняет позиции на мировом рынке

20 июля 2023, 13:34
По данным аналитиков Европейского статистического агентства Eurostat, Россия резко сократила поставки рафинированной меди и сплавов в страны Европы за период с января по май 2023 года.

Объем поставок уменьшился в пять раз и составил всего 32,2 тысячи тонн. Основными странами-покупателями стали Болгария, Нидерланды, Греция, Германия, Италия и Испания, пишет Общественная служба новостей.

Интересно отметить, что несмотря на это, за прошлый год России удалось увеличить объемы экспорта рафинированной меди и сплавов в Европу до 301,6 тысячи тонн. Этот показатель вырос на два процента к концу декабря предыдущего года, что указывает на продолжающийся интерес к российским медным продуктам на мировом рынке.

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