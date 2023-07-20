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РЭО: 10 регионов начали использовать электронные модели обращения с отходами

20 июля 2023, 18:29
Фото: piqsels.com
10 регионов России воспользовались цифровыми решениями, разработанными Российским экологическим оператором (РЭО), для создания электронных моделей территориальных схем обращения с отходами.

Среди этих регионов в первом полугодии 2023 года оказались Донецкая народная республика (ДНР), Луганская народная республика (ЛНР), Карачаево-Черкесская Республика, Адыгея, Ингушетия, Мурманская область, Запорожская область, Херсонская область, Курганская область и Калининградская область.

Денис Буцаев, генеральный директор РЭО, отметил, что использование стандартизованного информационного решения на основе электронных моделей территориальных схем позволило сэкономить до 50 млн рублей бюджетных средств. Такие решения дали возможность оцифровать значительный объем данных, актуализировать информацию об источниках образования отходов и местах их накопления (контейнерных площадках), а также моделировать сценарии развития системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

По прогнозам, до конца текущего года уже 20 регионов будут использовать типовое решение, разработанное РЭО. Это считается значимым шагом в развитии экономики замкнутого цикла, и цифровые модели территориальных схем становятся все более востребованным инструментом для сферы обращения с отходами.

Кроме того, данные решения помогут отрасли в формировании экономики замкнутого цикла.

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