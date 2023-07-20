РЭО: 10 регионов начали использовать электронные модели обращения с отходами

По прогнозам, до конца текущего года уже 20 регионов будут использовать типовое решение, разработанное РЭО. Это считается значимым шагом в развитии экономики замкнутого цикла, и цифровые модели территориальных схем становятся все более востребованным инструментом для сферы обращения с отходами.