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Проект строительства детсада в Большеречье Омской области снова пересогласовали

20 июля 2023, 11:08
Фото: Midjourney
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Сроки ввода в эксплуатацию здания дошкольного учреждения сдвигают уже несколько раз.

БУ «Облстройзаказчик» в очередной раз заказывает госэкспертизу для проекта строительства детского сада в Большеречье. Положительное заключение «Государственная экспертиза Омской области» выдала 20 июля.

В пресс-службе омского минстроя Городу55 рассказали, что сейчас проверяется проектно-сметная документация.

«Подробную информацию дадим в понедельник, когда все пункты будут согласованы. Сейчас проверяют проектно-сметную документацию, по каждому пункту все должно быть выверено и сделано качественно», — отметили в ведомстве.

Над документацией трудились три омских компании — «Научно-производственное объединение „Глобал Гис“», «Бюро диагностики строительных конструкций» и «Проектный институт „Горпроект“».

Напомним, что строить детсад на 101 место по улице 50 лет ВЛКСМ в Большеречье начали в 2020 году по нацпроекту «Демография». На объекте работает уже второй подрядчик — «Глобал Гис»: контракт с первым исполнителем пришлось расторгнуть из-за срыва сроков строительства.

Сдать детсад сначала планировалось к маю 2023 года, потом в качестве срока завершения строительства звучал июнь. Но министр строительства Александр Рашко еще в мае не верил, что успеют достроить объект к этой дате. И его опасения подтвердились: заканчивается июль, но детсад так и не готов.

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#Юлия Истомина#Детсад#Строительство#Подрядчик#Минстрой#Экспертиза#Общество#Новости#Омская область#Большеречье
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