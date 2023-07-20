Проект строительства детсада в Большеречье Омской области снова пересогласовали

Posted Сегодня, 11:08
Published Сегодня, 11:08
Modified Сегодня, 11:10
Updated Сегодня, 11:10
БУ «Облстройзаказчик» в очередной раз заказывает госэкспертизу для проекта строительства детского сада в Большеречье. Положительное заключение «Государственная экспертиза Омской области» выдала 20 июля.
В пресс-службе омского минстроя Городу55 рассказали, что сейчас проверяется проектно-сметная документация.
«Подробную информацию дадим в понедельник, когда все пункты будут согласованы. Сейчас проверяют проектно-сметную документацию, по каждому пункту все должно быть выверено и сделано качественно», — отметили в ведомстве.
Над документацией трудились три омских компании — «Научно-производственное объединение „Глобал Гис“», «Бюро диагностики строительных конструкций» и «Проектный институт „Горпроект“».
Напомним, что строить детсад на 101 место по улице 50 лет ВЛКСМ в Большеречье начали в 2020 году по нацпроекту «Демография». На объекте работает уже второй подрядчик — «Глобал Гис»: контракт с первым исполнителем пришлось расторгнуть из-за срыва сроков строительства.
Сдать детсад сначала планировалось к маю 2023 года, потом в качестве срока завершения строительства звучал июнь. Но министр строительства Александр Рашко еще в мае не верил, что успеют достроить объект к этой дате. И его опасения подтвердились: заканчивается июль, но детсад так и не готов.