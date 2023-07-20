Проект строительства детсада в Большеречье Омской области снова пересогласовали

Сдать детсад сначала планировалось к маю 2023 года, потом в качестве срока завершения строительства звучал июнь. Но министр строительства Александр Рашко еще в мае не верил, что успеют достроить объект к этой дате. И его опасения подтвердились: заканчивается июль, но детсад так и не готов.