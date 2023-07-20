Предупреждение об ухудшении погоды в Москве: ожидаются дожди и грозы

Posted Сегодня, 12:55
Published Сегодня, 12:55
Modified Сегодня, 12:56
Updated Сегодня, 12:56
Возможны порывы ветра до 15 метров в секунду, пишет Общественная служба новостей.
В связи с этим гости и жители Москвы призваны быть внимательными и осторожными, особенно при нахождении на улице. В некоторых районах города несколько дней назад произошли сильные ливни, и за менее чем час выпала четверть месячной нормы осадков.
Такие предупреждения помогают населению города быть информированными о возможных неблагоприятных погодных условиях и принимать соответствующие меры предосторожности для обеспечения своей безопасности.