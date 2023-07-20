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Published Сегодня, 12:55

Modified Сегодня, 12:56

Updated Сегодня, 12:56

Предупреждение об ухудшении погоды в Москве: ожидаются дожди и грозы

20 июля 2023, 12:55
В четверг, 20 июля, власти Москвы опубликовали предупреждение о надвигающейся непогоде в своем телеграм-канале. По данным синоптиков, в ближайшие часы и до 21:00 в столице ожидаются кратковременные дожди и грозы.

Возможны порывы ветра до 15 метров в секунду, пишет Общественная служба новостей.

В связи с этим гости и жители Москвы призваны быть внимательными и осторожными, особенно при нахождении на улице. В некоторых районах города несколько дней назад произошли сильные ливни, и за менее чем час выпала четверть месячной нормы осадков.

Такие предупреждения помогают населению города быть информированными о возможных неблагоприятных погодных условиях и принимать соответствующие меры предосторожности для обеспечения своей безопасности.

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