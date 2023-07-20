Полный аншлаг. На что омичи пришли бесплатно посмотреть в преддверии юбилея цирка

Posted Сегодня, 14:10
Published Сегодня, 14:10
Modified Сегодня, 14:24
Updated Сегодня, 14:24
Вместо ожидаемых полутора тысяч гостей, на открытую репетицию программы с участием артистов легендарных династий советского цирка пришли две с половиной тысячи. Люди сидели не только на отведенных местах, но и на лестничных пролетах.
Такой ажиотаж связан со скорым юбилеем цирка. Празднование 125 годовщины начнется с программы «Цирк зажигает огни». Билетов на премьерные представления, по информации организаторов, уже почти не осталось.
Пресс-служба Омского цирка рассказала, что гостей открытой репетиции познакомили с медведицей Умкой, которую в возрасте 11 дней спасли от браконьеров, парящим в воздухе, невесомым Артуром Даниливом, а легендарные канатоходцы Медниковы продемонстрировали зрителям самый знаменитый и опасный трюк без страховки на проволоке.