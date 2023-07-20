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Полный аншлаг. На что омичи пришли бесплатно посмотреть в преддверии юбилея цирка

20 июля 2023, 14:10
Фото: Омский цирк

В Омский цирк на бесплатную репетицию пришли почти 3 000 омичей

22 июля начнется празднование 125 годовщины со дня основания Омского цирка.

Вместо ожидаемых полутора тысяч гостей, на открытую репетицию программы с участием артистов легендарных династий советского цирка пришли две с половиной тысячи. Люди сидели не только на отведенных местах, но и на лестничных пролетах.

Такой ажиотаж связан со скорым юбилеем цирка. Празднование 125 годовщины начнется с программы «Цирк зажигает огни». Билетов на премьерные представления, по информации организаторов, уже почти не осталось.

Пресс-служба Омского цирка рассказала, что гостей открытой репетиции познакомили с медведицей Умкой, которую в возрасте 11 дней спасли от браконьеров, парящим в воздухе, невесомым Артуром Даниливом, а легендарные канатоходцы Медниковы продемонстрировали зрителям самый знаменитый и опасный трюк без страховки на проволоке.

Видео: Омский цирк
Фото: Омский цирк
Семьи мобилизованных омичей бесплатно посетят омский Цирк
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#Анастасия Баянова#Омск#Цирк#Видео
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