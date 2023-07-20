По статистике МВД: Сокращение числа жертв ДТП с нетрезвыми водителями в России на 37%

Posted Сегодня, 17:43
Published Сегодня, 17:43
Modified Сегодня, 17:44
Updated Сегодня, 17:44
Эту информацию она привела во время комментирования статистики по состоянию преступности за первое полугодие, пишет RT.
Ирина Волк отметила, что на дорогах реализуются комплексные системные меры для обеспечения безопасности. Это привело к снижению количества ДТП с нетрезвыми водителями на 21,6%, а также к уменьшению числа погибших на 37% и раненых на 19,4%.
Сравнительный анализ статистики проводился по данным первого полугодия прошлого года.