Питерской компании одобрили строительство причала в Ленинском округе Омска

Что касается ООО «Гидротранссервис», то оно в 2015 году поменяло прописку с города Тары в Омской области на Санкт-Петербург. Владеет и руководит «Гидротранссервисом» Юрий Рыжевский. Основным видом деятельности компании является разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина. В прошлом году чистая прибыль фирмы выросла на 12% и составила 35,8 млн рублей.