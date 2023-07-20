Питерской компании одобрили строительство причала в Ленинском округе Омска

Posted Сегодня, 09:58
Published Сегодня, 09:58
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Как стало известно Городу55, в Ленинском округе Омска по улице 5-я Просторная собираются возводить причальную стенку. Проект строительства получил положительное заключение экспертизы от ООО «Базис».
Займется строительством общество с ограниченной ответственностью «Гидротранссервис». Проектную документацию для него подготовило АО «Завод сборного железобетона № 6», которое принадлежит строителю Юрию Гуринову. Помимо «ЗСЖ № 6» Гуринов владеет еще 27 действующими компаниями, зарегистрированными в Омске и Омской области.
Что касается ООО «Гидротранссервис», то оно в 2015 году поменяло прописку с города Тары в Омской области на Санкт-Петербург. Владеет и руководит «Гидротранссервисом» Юрий Рыжевский. Основным видом деятельности компании является разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина. В прошлом году чистая прибыль фирмы выросла на 12% и составила 35,8 млн рублей.
Ранее Город55 рассказывал, кто стал новым владельцем причалов на площади Бухгольца. Два причальных сооружения площадью 3470 и 3905 кв. м достались за 2,2 млн рублей индивидуальному предпринимателю Мнацакану Саркисяну.