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Первый в Сибири: в Омской области проведут региональный кадровый конкурс

20 июля 2023, 10:05
Фото: Википедия
Врио губернатора Виталий Хоценко предложил привлекать к решению прикладных задач в регионах участников конкурса «Лидеры России». Свою инициативу он представил президенту РФ Владимиру Путину на заседании Наблюдательного совета платформы «Россия — страна возможностей».

Такие проекты как «Лидеры России» очень важны для решения проблемы дефицита кадров. Поэтому практику кадровых конкурсов необходимо расширять на региональный уровень, заявил Виталий Хоценко на заседании набсовета платформы «Россия — страна возможностей».

Владимир Путин предложение главы Омской области поддержал, а самого Виталия Хоценко привел в пример как успешного и эффективного финалиста того же конкурса «Лидеры России».

«Пример Виталия Павловича говорит о том, что мы стараемся и будем так делать дальше, а именно будем стараться помогать людям, которые положительно и результативно поработали на важнейших направлениях, помогать им двигаться дальше, расширять свои возможности, получать участки с большей ответственностью», — сказал Путин.

«Спал на раскладушке в кабинете на 32 этаже»

Сразу после участия в конкурсе «Лидеры России» в 2019 году Виталий Хоценко стал директором департамента политики и проектного управления Минпромторга РФ. Работу на федеральной должности осложнила пандемия коронавирусной инфекции. Молодому управленцу приходилось буквально ночевать на работе.

«Это было захватывающе, но основательно выматывало. Спал на раскладушке в кабинете на 32 этаже. Все необходимое доставляли из Китая самолетами, нередко перехватывали поставки у американцев. Это была тяжелая гонка, но теперь уже ясно, что без этой работы у меня не было бы дальнейших назначений», — вспоминает Хоценко.

Тогда директор департамента был в числе тех, кто спасал жизни людей: Минпромторг обеспечивал индивидуальными средствами защиты, аппаратами ИВЛ, и вообще, всем необходимым регионы страны.

На этом посту Хоценко удалось внедрить единую региональную субсидию и присвоение регионам рейтинга по эффективности промышленной политики, а также разработать единую региональную промышленную политику.

К слову, занять должность директора департамента политики и проектного управления Минпромторга РФ Виталию Хоценко предложил министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Он был наставником молодого управленца на конкурсе для управленцев.

Виталий Хоценко: краткая биография

Сегодня Виталий Хоценко временно исполняет обязанности губернатора Омской области. На эту должность его назначил Владимир Путин в марте 2023 года. При этом стоит отметить, что у 37-летнего главы субъекта уже накопился значительный управленческий опыт.

В 2010-м он возглавлял департамент по науке и инновациям ЯНАО. Спустя три года перешел на работу в Ставропольский край — тут весьма успешно и продуктивно руководил министерством энергетики, промышленности и связи региона.

В 2019 году был повышен до директора департамента политики и проектного управления Минпромторга РФ. А затем российский президент направил Виталия Хоценко восстанавливать Донецкую Народную республик.

Сложные вызовы в «горячем регионе»

За девять месяцев в ДНР Хоценко и его команде удалось многое. С июня 2022 года он работал в республике на посту председателя правительства, и перед ним стояли масштабные и непростые задачи.

В распоряжении молодого управленца не было особых средств или большого количества рабочих рук. Кроме того, часто принимать важные для развития региона решения приходилось в опасных для жизни обстоятельствах.

Однако результаты есть, и они впечатляют. Под руководством Хоценко в ДНР восстановили важнейший транспортный узел — порт Мариуполя. Реанимировали водоснабжение по графику, а затем наладили работу отопительной системы. Начали помогать возрождать местные предприятия и формировать кадровый потенциал республики.

А теперь в губернаторы

Первые дни работы в Омской области Виталий Хоценко начал с перезапуска оборонно-промышленного комплекса. Теперь местные предприятия выпускают в пять раз больше продукции, чем два года назад, а количество работников отрасли увеличилось до 30 тысяч человек.

Другая важная задача, которую ставит перед собой врио губернатора, — развитие логистики. Омская область выступает одним из ключевых регионов в переориентировании российской экономики на Восток.

«Благодаря Транссибу логистический потенциал региона сильно вырастет. В ближайшей перспективе увеличатся объемы автодорожного строительства, будет продолжена четырехполосная трасса от Тюмени. Мой главный мандат — „оборонка“ и логистика. У меня лично на особом счету вопросы благоустройства: очень хочется, чтобы наша среда обитания радовала глаз и сердце», — поделился планами Хоценко.

Впрочем, новый руководитель действует оперативно. В Омской области уже стартовал региональный форум гражданских активистов «Решают люди». Почти 400 инициативных омичей, которые уже отличились своими идеями, получили возможность поработать над проектами благоустройства области по-новому. Лучшие идеи в 2024-м будут реализованы в приоритетном порядке.

К тому же, в следующем году по решению главы Омской области на поддержку местных инициатив выделят 1 миллиард рублей.

«Как и говорил, выделяем в 10 раз больше средств из регионального бюджета, 1 млрд рублей, на местные инициативы во всей Омской области. Благоустройство городов и сел — это наша точка роста», — подчеркнул врио губернатора Виталий Хоценко.

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