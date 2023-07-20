Первый в Сибири: в Омской области проведут региональный кадровый конкурс

Posted Сегодня, 10:05
Published Сегодня, 10:05
Modified Сегодня, 10:07
Updated Сегодня, 10:07
Такие проекты как «Лидеры России» очень важны для решения проблемы дефицита кадров. Поэтому практику кадровых конкурсов необходимо расширять на региональный уровень, заявил Виталий Хоценко на заседании набсовета платформы «Россия — страна возможностей».
Владимир Путин предложение главы Омской области поддержал, а самого Виталия Хоценко привел в пример как успешного и эффективного финалиста того же конкурса «Лидеры России».
«Пример Виталия Павловича говорит о том, что мы стараемся и будем так делать дальше, а именно будем стараться помогать людям, которые положительно и результативно поработали на важнейших направлениях, помогать им двигаться дальше, расширять свои возможности, получать участки с большей ответственностью», — сказал Путин.
«Спал на раскладушке в кабинете на 32 этаже»
Сразу после участия в конкурсе «Лидеры России» в 2019 году Виталий Хоценко стал директором департамента политики и проектного управления Минпромторга РФ. Работу на федеральной должности осложнила пандемия коронавирусной инфекции. Молодому управленцу приходилось буквально ночевать на работе.
«Это было захватывающе, но основательно выматывало. Спал на раскладушке в кабинете на 32 этаже. Все необходимое доставляли из Китая самолетами, нередко перехватывали поставки у американцев. Это была тяжелая гонка, но теперь уже ясно, что без этой работы у меня не было бы дальнейших назначений», — вспоминает Хоценко.
Тогда директор департамента был в числе тех, кто спасал жизни людей: Минпромторг обеспечивал индивидуальными средствами защиты, аппаратами ИВЛ, и вообще, всем необходимым регионы страны.
На этом посту Хоценко удалось внедрить единую региональную субсидию и присвоение регионам рейтинга по эффективности промышленной политики, а также разработать единую региональную промышленную политику.
К слову, занять должность директора департамента политики и проектного управления Минпромторга РФ Виталию Хоценко предложил министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Он был наставником молодого управленца на конкурсе для управленцев.
Виталий Хоценко: краткая биография
Сегодня Виталий Хоценко временно исполняет обязанности губернатора Омской области. На эту должность его назначил Владимир Путин в марте 2023 года. При этом стоит отметить, что у 37-летнего главы субъекта уже накопился значительный управленческий опыт.
В 2010-м он возглавлял департамент по науке и инновациям ЯНАО. Спустя три года перешел на работу в Ставропольский край — тут весьма успешно и продуктивно руководил министерством энергетики, промышленности и связи региона.
В 2019 году был повышен до директора департамента политики и проектного управления Минпромторга РФ. А затем российский президент направил Виталия Хоценко восстанавливать Донецкую Народную республик.
Сложные вызовы в «горячем регионе»
За девять месяцев в ДНР Хоценко и его команде удалось многое. С июня 2022 года он работал в республике на посту председателя правительства, и перед ним стояли масштабные и непростые задачи.
В распоряжении молодого управленца не было особых средств или большого количества рабочих рук. Кроме того, часто принимать важные для развития региона решения приходилось в опасных для жизни обстоятельствах.
Однако результаты есть, и они впечатляют. Под руководством Хоценко в ДНР восстановили важнейший транспортный узел — порт Мариуполя. Реанимировали водоснабжение по графику, а затем наладили работу отопительной системы. Начали помогать возрождать местные предприятия и формировать кадровый потенциал республики.
А теперь в губернаторы
Первые дни работы в Омской области Виталий Хоценко начал с перезапуска оборонно-промышленного комплекса. Теперь местные предприятия выпускают в пять раз больше продукции, чем два года назад, а количество работников отрасли увеличилось до 30 тысяч человек.
Другая важная задача, которую ставит перед собой врио губернатора, — развитие логистики. Омская область выступает одним из ключевых регионов в переориентировании российской экономики на Восток.
«Благодаря Транссибу логистический потенциал региона сильно вырастет. В ближайшей перспективе увеличатся объемы автодорожного строительства, будет продолжена четырехполосная трасса от Тюмени. Мой главный мандат — „оборонка“ и логистика. У меня лично на особом счету вопросы благоустройства: очень хочется, чтобы наша среда обитания радовала глаз и сердце», — поделился планами Хоценко.
Впрочем, новый руководитель действует оперативно. В Омской области уже стартовал региональный форум гражданских активистов «Решают люди». Почти 400 инициативных омичей, которые уже отличились своими идеями, получили возможность поработать над проектами благоустройства области по-новому. Лучшие идеи в 2024-м будут реализованы в приоритетном порядке.
К тому же, в следующем году по решению главы Омской области на поддержку местных инициатив выделят 1 миллиард рублей.
«Как и говорил, выделяем в 10 раз больше средств из регионального бюджета, 1 млрд рублей, на местные инициативы во всей Омской области. Благоустройство городов и сел — это наша точка роста», — подчеркнул врио губернатора Виталий Хоценко.