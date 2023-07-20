Первый в Сибири: в Омской области проведут региональный кадровый конкурс

«Это было захватывающе, но основательно выматывало. Спал на раскладушке в кабинете на 32 этаже. Все необходимое доставляли из Китая самолетами, нередко перехватывали поставки у американцев. Это была тяжелая гонка, но теперь уже ясно, что без этой работы у меня не было бы дальнейших назначений», — вспоминает Хоценко.