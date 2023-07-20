Омский завод «Газпромнефть — СМ» отметили на конкурсе «100 лучших товаров России»

Posted Сегодня, 11:33
Published Сегодня, 11:33
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
Эксперты оценили высокое качество всесезонных масел для дизельных и бензиновых двигателей, обеспечивающих надежную работу механизмов легковых автомобилей, специализированной и тяжелонагруженной техники.
Конкурсная комиссия присвоила статусы финалистов четырем видам всесезонных моторных масел, выпускаемым на ОЗСМ: Gazpromneft Diesel Premium 10W-40, Gazpromneft Premium L 10W-40, Gazpromneft Super 5W-40 и G-Profi MSI 10W-40. Высокотехнологичные смазочные материалы используются в дизельных и бензиновых двигателях автомобильного транспорта, в том числе специальной внедорожной и грузовой техники, и обеспечивают бесперебойную работу механизмов и агрегатов в самых сложных условиях эксплуатации.
В финал федерального конкурса также вошло всесезонное трансмиссионное масло Gazpromneft GL-4 80W, которое применяется для обслуживания легковых автомобилей, грузовиков и автобусов. Универсальные качества продукта позволяют использовать его в различных эксплуатационных сценариях, гарантируя максимальную защиту узлов механических коробок переключения передач.
Дмитрий Храпов, директор Омского завода смазочных материалов:
«Омский завод смазочных материалов уже десять лет участвует в конкурсе „100 лучших товаров России“, и каждый раз эксперты отмечают нашу продукцию самыми высокими наградами. Очередная победа подтверждает, что предприятие обеспечивает стабильно высокое качество выпускаемых масел и постоянно повышает эффективность производства, ориентируясь на актуальные тенденции рынка и интересы потребителей».