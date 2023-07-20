Омский завод «Газпромнефть — СМ» отметили на конкурсе «100 лучших товаров России»

Конкурсная комиссия присвоила статусы финалистов четырем видам всесезонных моторных масел, выпускаемым на ОЗСМ: Gazpromneft Diesel Premium 10W-40, Gazpromneft Premium L 10W-40, Gazpromneft Super 5W-40 и G-Profi MSI 10W-40. Высокотехнологичные смазочные материалы используются в дизельных и бензиновых двигателях автомобильного транспорта, в том числе специальной внедорожной и грузовой техники, и обеспечивают бесперебойную работу механизмов и агрегатов в самых сложных условиях эксплуатации.