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Омский завод «Газпромнефть — СМ» отметили на конкурсе «100 лучших товаров России»

20 июля 2023, 11:33
Фото: Дмитрий Верхоробин
Моторные и трансмиссионные масла Омского завода «Газпромнефть-смазочные материалы» (ОЗСМ) стали финалистами Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России».

Эксперты оценили высокое качество всесезонных масел для дизельных и бензиновых двигателей, обеспечивающих надежную работу механизмов легковых автомобилей, специализированной и тяжелонагруженной техники.

Конкурсная комиссия присвоила статусы финалистов четырем видам всесезонных моторных масел, выпускаемым на ОЗСМ: Gazpromneft Diesel Premium 10W-40, Gazpromneft Premium L 10W-40, Gazpromneft Super 5W-40 и G-Profi MSI 10W-40. Высокотехнологичные смазочные материалы используются в дизельных и бензиновых двигателях автомобильного транспорта, в том числе специальной внедорожной и грузовой техники, и обеспечивают бесперебойную работу механизмов и агрегатов в самых сложных условиях эксплуатации.

В финал федерального конкурса также вошло всесезонное трансмиссионное масло Gazpromneft GL-4 80W, которое применяется для обслуживания легковых автомобилей, грузовиков и автобусов. Универсальные качества продукта позволяют использовать его в различных эксплуатационных сценариях, гарантируя максимальную защиту узлов механических коробок переключения передач.

Дмитрий Храпов, директор Омского завода смазочных материалов:

«Омский завод смазочных материалов уже десять лет участвует в конкурсе „100 лучших товаров России“, и каждый раз эксперты отмечают нашу продукцию самыми высокими наградами. Очередная победа подтверждает, что предприятие обеспечивает стабильно высокое качество выпускаемых масел и постоянно повышает эффективность производства, ориентируясь на актуальные тенденции рынка и интересы потребителей».
#Ольга Акамова
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