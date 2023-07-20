Омские следователи и прокуроры проверят, почему ребенок застрял в трамвае

Posted Сегодня, 05:32
Published Сегодня, 05:32
Modified Сегодня, 05:44
Updated Сегодня, 05:44
В пресс-службе областной прокуратуры сообщили о начале проверки соблюдения прав пассажиров из-за инцидента с 3-летней девочкой. Ранее в соцсетях появилось сообщение о том, что ребенка зажало в дверях — водитель якобы не проконтролировал, что все пассажиры вышли из салона.
Предварительно известно, что ребенок получил ссадины и ушибы головы. Мама девочки обратилась в скорую помощь.
В пресс-службе СУ СКР по Омской области отметили, что инцидент произошел на маршруте №8 в районе остановки «Улица Куйбышева».
В мэрии Омска тем временем сообщили, что от правоохранительных органов в адрес «Пассажирского предприятия №8» никаких запросов не поступало. Тем не менее, прокуратура и СК ведут проверку, после которой будет принято процессуальное решение.
Обновлено: в пресс-центре администрации Омска сообщили, что мэр города Сергей Шелест поручил директору департамента транспорта Вадиму Кормильцу и руководителю МП «Электрический транспорт» Сергею Фролову оказать всю необходимую помощь 3-летнему ребенку и семье, оперативно разобраться и провести проверку экипажа трамвая.
«Такие ситуации недопустимы», — добавили в мэрии.