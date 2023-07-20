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Омские следователи и прокуроры проверят, почему ребенок застрял в трамвае

20 июля 2023, 05:32
Фото: Город55
Жалоба в соцсетях привлекла внимание надзорных ведомств.

В пресс-службе областной прокуратуры сообщили о начале проверки соблюдения прав пассажиров из-за инцидента с 3-летней девочкой. Ранее в соцсетях появилось сообщение о том, что ребенка зажало в дверях — водитель якобы не проконтролировал, что все пассажиры вышли из салона.

Предварительно известно, что ребенок получил ссадины и ушибы головы. Мама девочки обратилась в скорую помощь.

В пресс-службе СУ СКР по Омской области отметили, что инцидент произошел на маршруте №8 в районе остановки «Улица Куйбышева».

В мэрии Омска тем временем сообщили, что от правоохранительных органов в адрес «Пассажирского предприятия №8» никаких запросов не поступало. Тем не менее, прокуратура и СК ведут проверку, после которой будет принято процессуальное решение.

Обновлено: в пресс-центре администрации Омска сообщили, что мэр города Сергей Шелест поручил директору департамента транспорта Вадиму Кормильцу и руководителю МП «Электрический транспорт» Сергею Фролову оказать всю необходимую помощь 3-летнему ребенку и семье, оперативно разобраться и провести проверку экипажа трамвая.

«Такие ситуации недопустимы», — добавили в мэрии.
В Омске трехлетнюю девочку зажало в дверях трамвая
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