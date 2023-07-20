Омские полицейские ищут таксиста, который помог задержать педофила

Posted Сегодня, 10:02
Published Сегодня, 10:02
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Updated Сегодня, 10:06
Полицейские ищут таксиста, который 17 июля помог задержать педофила в Омске в районе улиц Красных зорь и Съездовской, сообщил Городу55 источник в силовых структурах.
Напомним, 57-летний омич подошел к 12-летней девочке, гулявшей на улице Съездовской. Мужчина спустил и штаны и продемонстрировал ребенку свои гениталии. Девочка сразу убежала домой и рассказала о случившемся матери. Женщина бросилась догонять извращенца вместе с соседом, сообщили в омской полиции.
К поимке злоумышленника подключился таксист и сотрудники экипажа ГИБДД, стоявшие неподалеку. Полицейские обследовали близлежащие дворы. Преступника в итоге задержал таксист, мужчина скрутил подозреваемого. После на место были вызваны полицейские.
Подозреваемого в настоящее время заключили под стражу. На него завели уголовное дело за насильственные действия сексуального характера в отношении ребенка. Мужчине грозит от 12 до 20 лет колонии.