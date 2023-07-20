Омича, зарубившего топором жену и закопавшего останки, отправили в СИЗО на два месяца

Posted Сегодня, 11:00
Published Сегодня, 11:00
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Updated Сегодня, 11:03
Тарский городской суд Омской области избрал меру пресечения для подозреваемого в убийстве Анны Кочкиной. На время следствия его заключили под стражу сроком на два месяца. Мужчина из ревности зарубил свою 36-летнюю супругу топором, а чтобы скрыть следы преступления, сжег тело, а останки закопал в лесу.
Погибшая пропала 27 июня. Ее, в том числе, искали волонтеры поискового отряда «Доброспас». Спустя месяц останки тела нашли.
Как сообщили в пресс-службе Тарской межрайонной прокуратуры, подозреваемый свою вину полностью признал.
В семье воспитывались 16-летняя дочь и девятимесячный ребенок. По словам родных женщины, до этого между супругами были размолвки. Анна Кочкина из-за напряженной обстановки часто покидала дом.
Прокуратура проконтролирует органы опеки, которые займутся дальнейшей судьбой детей.