Омича, зарубившего топором жену и закопавшего останки, отправили в СИЗО на два месяца

Тарский городской суд Омской области избрал меру пресечения для подозреваемого в убийстве Анны Кочкиной. На время следствия его заключили под стражу сроком на два месяца. Мужчина из ревности зарубил свою 36-летнюю супругу топором, а чтобы скрыть следы преступления, сжег тело, а останки закопал в лесу.