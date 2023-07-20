Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:00

Published Сегодня, 11:00

Modified Сегодня, 11:03

Updated Сегодня, 11:03

Изображение материала

Омича, зарубившего топором жену и закопавшего останки, отправили в СИЗО на два месяца

20 июля 2023, 11:00
Фото: СУ СКР по Омской области
На мужчину завели уголовное дело
Женщина пропала в конце июня. Спустя месяц раскрылись детали трагедии.

Тарский городской суд Омской области избрал меру пресечения для подозреваемого в убийстве Анны Кочкиной. На время следствия его заключили под стражу сроком на два месяца. Мужчина из ревности зарубил свою 36-летнюю супругу топором, а чтобы скрыть следы преступления, сжег тело, а останки закопал в лесу.

Погибшая пропала 27 июня. Ее, в том числе, искали волонтеры поискового отряда «Доброспас». Спустя месяц останки тела нашли.

Как сообщили в пресс-службе Тарской межрайонной прокуратуры, подозреваемый свою вину полностью признал.

В семье воспитывались 16-летняя дочь и девятимесячный ребенок. По словам родных женщины, до этого между супругами были размолвки. Анна Кочкина из-за напряженной обстановки часто покидала дом.

Прокуратура проконтролирует органы опеки, которые займутся дальнейшей судьбой детей.

Сжег, расчленил и закопал останки. Пропавшую в Таре молодую мать убил собственный муж
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#СИЗО#Следком#Суд#Уголовное дело#Убийство#Убийство жены#Происшествия#Общество#Омск#Омская область#Видео
Подпишитесь
Питерской компании одобрили строительство причала в Ленинском округе Омска
Сегодня, 09:58
Пахнет химией. Омичи пожаловались на неприятный запах вблизи предприятия
Сегодня, 10:59
Психоз и паника. В мэрии Омска объяснили, к чему приводит употребление конопли
Сегодня, 06:42
Месяц без услуг. Жильцы дома в центре Омска пожаловались на перебои с горячей водой
Сегодня, 09:13
Важно. Штрафы вырастут в 100 раз. За неявку по повестке в военкомат ждет штраф до 50 тысяч
Сегодня, 09:10