Никто не умер. Под Омском в жесткое ДТП попали сразу четыре машины

Posted Сегодня, 14:17
Published Сегодня, 14:17
Modified Сегодня, 14:19
Updated Сегодня, 14:19
Сегодня вечером, 20 июля, в ГИБДД поступило сообщение о ДТП, в котором участвовали четыре автомобиля.
Сотрудники ГИБДД на месте происшествия предварительно выяснили, что водитель грузовика, 46-летний мужчина двигался по Черлакскому тракту и в районе виадука при перестроении столкнулся с автомобилем Geely под управлением 59-летнего мужчины.
После этого Geely выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком «ГАЗель». После этого большегруз тоже выехал на «встречку», где столкнулся с другим грузовиком «ГАЗель».
В результате ДТП с тяжелыми травмами были доставлены в медицинское учреждение водитель и пассажир второго грузовика «ГАЗель», а также пассажир автомобиля Geely.
Окончательные обстоятельства и причины происшествия будут выяснены в ходе дальнейшего расследования, уточнили в областном ГИБДД.