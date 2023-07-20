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Никто не умер. Под Омском в жесткое ДТП попали сразу четыре машины

20 июля 2023, 14:17
Фото: Омская Госавтоинспекция

Жуткое ДТП с четырьмя машинами под Омском обошлось без смертей

С места ДТП пострадавших увезли в больницу.

Сегодня вечером, 20 июля, в ГИБДД поступило сообщение о ДТП, в котором участвовали четыре автомобиля.

Сотрудники ГИБДД на месте происшествия предварительно выяснили, что водитель грузовика, 46-летний мужчина двигался по Черлакскому тракту и в районе виадука при перестроении столкнулся с автомобилем Geely под управлением 59-летнего мужчины.

После этого Geely выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком «ГАЗель». После этого большегруз тоже выехал на «встречку», где столкнулся с другим грузовиком «ГАЗель».

В результате ДТП с тяжелыми травмами были доставлены в медицинское учреждение водитель и пассажир второго грузовика «ГАЗель», а также пассажир автомобиля Geely.

Окончательные обстоятельства и причины происшествия будут выяснены в ходе дальнейшего расследования, уточнили в областном ГИБДД.

Фото: Омская Госавтоинспекция
#Ольга Акамова#Омск#ДТП#Пострадавшие#Больница#Происшествия#Новости#Омская область
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